Littbarski kritisiert VfL Wolfsburg: Abstieg war verdient

Pierre Littbarski äußert sich im Interview zum Abstieg des VfL Wolfsburg, kritisiert die Mannschaftseinstellung und die Vereinsführung, und spricht über die Zukunft des Clubs in der 2. Bundesliga.

Pierre Littbarski , ehemaliger Co-Trainer und Chefscout des VfL Wolfsburg, hat sich in einem ausführlichen Interview zum Abstieg des Vereins geäußert. Der 66-Jährige, der zwischen 2010 und 2023 in verschiedenen Funktionen für die Wölfe tätig war, sieht den Abstieg als verdient an.

Er kritisiert die mangelnde Einstellung der Mannschaft und die fehlende Konsequenz in der Führung. Der VfL habe die Saison verbockt und auch in der Relegation gegen den SC Paderborn nichts Zählbares gezeigt. Besonders das erste Relegationsspiel sei grausam gewesen und die Wolfsburger hätten sich das Ergebnis Stück für Stück verdient. Littbarski zeigt kein Verständnis für die Ausreden der Spieler und Verantwortlichen.

Der ehemalige Nationalspieler geht hart mit Trainer Dieter Hecking ins Gericht. Hecking sei kein Feuerwehrmann, der im Abstiegskampf die nötige Härte mitbringe. Er sei ein netter Mensch, aber im Abstiegskampf dürfe man nicht nur nett sein. Man müsse auch unpopuläre Entscheidungen treffen und Spieler wie Amoura über die Klinge springen lassen.

Littbarski bezweifelt, dass Hecking das Know-how besitzt, um eine Mannschaft in solch einer Krise zu führen. Er hätte es in Bochum ebenfalls nicht geschafft. Die Vereinsführung hätte besser einen Spezialisten für den Abstiegskampf verpflichten sollen, der die Mannschaft intern genau kennt.

Zudem kritisiert Littbarski die gesamte Struktur des Kaders. Es habe null Struktur gegeben, ein Mischmasch ohne Zusammenspiel. Die Spiele anzusehen sei eine Qual gewesen. Den Fans tue es leid, sie seien so perplex, dass sie sich nicht einmal mehr richtig aufregen konnten.

Der Abstieg nach 27 Jahren Bundesliga sei hochdramatisch, biete aber auch eine Chance zum Aufwachen. Man müsse nun entweder teure Spieler aussortieren oder sie bei der Ehre und beim Geldbeutel packen. Wenn sie immer ihr Gehalt küssen, sollen sie jetzt für weniger Geld spielen - dann zeige sich, wie sehr sie den Verein wirklich lieben. Littbarski äußert sich skeptisch zu einer möglichen Rückkehr von Diego Benaglio als Sportdirektor.

Er könne nur lachen über solche Pläne, da es schon in Nürnberg nicht geklappt habe. Stattdessen sei ein rigoroser Neuanfang angesagt. Volkswagen habe angekündigt, den Verein auch in der zweiten Liga zu unterstützen, das sei gut. Der Etat werde zwar geringer sein, aber immer noch im oberen Bereich der zweiten Liga liegen.

Der Wiederaufstieg müsse Pflicht sein. Allerdings müsse das Konzept glaubwürdig sein und Qualität haben. Man brauche Spieler, die die zweite Liga kennen, hungrige junge Leute mit Teamgeist und erfahrene Kräfte. Diesen Spagat hinzubekommen sei schwierig und erfordere einen echten Fachmann.

Das Zuschauerinteresse hänge stark vom Start ab; in der Bundesliga waren nur fünf Heimspiele ausverkauft, das könnte in der zweiten Liga noch trister werden, wenn die Mannschaft nicht überzeugt





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