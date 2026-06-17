Littbarski lobt Offensivvielfalt der deutschen WM-Mannschaft

Pierre Littbarski analysiert im Interview die starke Offensivleistung der deutschen Nationalelf beim 7:1-Sieg gegen Curaçao. Er hebt die Torg threat durch verschiedene Spieler und die Rolle von Joker Deniz Undav hervor, gibt aber auch Bedenken für das Spiel gegen die Elfenbeinküste an.

Im Interview äußert sich Pierre Littbarski zur überzeugenden Offensivleistung der deutschen Nationalmannschaft beim 7:1-Auftaktsieg gegen Curaçao bei der WM. Der ehemalige Weltmeister hebt die taktische Vielfalt hervor, die durch Tore von sechs verschiedenen Schützen demonstriert wurde.

Besonders positiv sei die heutige Torgefährlichkeit aus der zweiten Reihe, durch Sechser und Achter, was die Gegner deutlich schwerer ausrechenbar mache. Die Mannschaft solle ohne größere Veränderungen weiterspielen, auch wenn man mit Deniz Undav einen starken Joker habe, der möglicherweise sogar in die Startelf dränge, während Spieler wie Niclas Füllkrug als eckige, unbequeme Stürmer in der Startformation bleiben sollten. Bezüglich Leroy Sané gebe er zu, dass dieser seine Nominierung nach schwachen Voreinsätzen nun durch eine gute Partie gerechtfertigt habe.

Vor dem nächsten Spiel gegen die Elfenbeinküste warnt er vor den schnellen Stürmern Yan Diomande und Elye Wahi, die im Umschaltspiel gefährlich seien, weshalb die gesamte Abwehr, insbesondere die Außenverteidiger, gefordert sei. Abschließend betont Littbarski die Wichtigkeit eines langen Atems, der Stimmung im Team und der Verletzungsfreiheit für den weiteren Turnierverlauf. Er habe bislang keine Mannschaft gesehen, die besser spiele als Deutschland





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