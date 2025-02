Littbarski sieht Schwächen im Kölner Spiel und rät zum Sturmtausch

Nach der 0:3-Niederlage gegen Magdeburg fordert Pierre Littbarski den 1. FC Köln zu mehr Offensivpower auf.

Das 0:3-Ergebnis beim 1. FC Magdeburg hat den 1. FC Köln tief getroffen. Der ehemalige Profi Pierre Littbarski analysiert die Niederlage und liefert dabei eine interessante Idee. Littbarski (64) hat über 500 Pflichtspiele für den 1. FC Köln absolviert und mit dem Verein 1983 den bis heute letzten großen Titel, den DFB-Pokal, in einem Stadtderby gegen Fortuna Köln gewonnen.

Zu seiner Zeit war der FC noch regelmäßig im internationalen Geschäft vertreten, gewann den DFB-Pokal 1983 und Littbarski wurde 1990 Weltmeister. Auf seinem Instagram-Kanal analysiert er die Klatsche knallhart. „Für den FC-Fan ein schrecklicher Abend. 0:3 verloren, vollkommen zurecht“, beginnt Littbarski, um dann die Unzulänglichkeiten im Kölner Spiel aufzuzählen: „Uns fehlte die Spritzigkeit und die Durchschlagskraft nach vorne. Wenig Ideen, nichts kam über die Flügel und hinten waren wir in den entscheidenden Situationen nicht richtig wach.“Treffend! Doch Littbarski hat auch Erklärungen und Ideen, wie es besser werden kann: Zum einen weiß der 1990er-Weltmeister: „Martel und Lemperle lassen sich natürlich nicht so einfach ersetzen.“ Dann hat Littbarski eine interessante Idee parat - dabei geht es um eine große Schwachstelle im Kölner Spiel seit einigen Wochen: „Was mir große Sorgen macht, ist die Position hinter den Spitzen. Weder Kainz noch Waldschmidt haben da irgendwelchen Einfluss auf das Spiel.“ Littbarski regt dann an, dass sich Trainer Gerhard Struber (48) mal Gedanken machen könnte: „Drüber nachdenken: Rondic und Downs vorne und dahinter Maina. Vielleicht können wir da mehr Offensiv-Aktionen erwarten.“ Trotz Niederlage will sich Littbarski den Optimismus nicht nehmen lassen: „Die Mannschaft wird sich jetzt erholen, es sind neun Tage bis zum großen Derby gegen die Fortuna. Ich bin sicher, dass wir die wegputzen.“ Am Sonntag, 23. Februar, trifft Köln im Rhein-Energie-Stadion auf Fortuna Düsseldorf (13.30 Uhr, Sky und Liveticker auf EXPRESS.de). Die FC-Profis haben nun erstmal Samstag und Sonntag frei – am Montag beginnt die Vorbereitung. Ob Struber über Littis Anregung nachdenken wird, wird sich zeigen





