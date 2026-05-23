Little Brother: Cena vs. André in Komödie

John Cenas Figur in "Little Brother" hat das Leben im Griff, doch eine überraschende Wiedereintritt sein gründersinniger kleiner Bruder Eric André nutzt den Status quo für eigene Zwecke, was Chaos im Leben des Immobilienmaklers gətet. Regisseur Matt Spicer, bekannt durch "Ingrid Goes West" (2017), führt Regie.

John Cena s Figur in " Little Brother " hat das Leben im Griff: erfolgreicher Immobilienmakler, tadelloses Image, alles unter Kontrolle. Dann taucht Eric André als sein exzentrischer kleiner Bruder nach langer Abwesenheit wieder auf und bringt dieses sorgsam aufgebaute Leben in vollständige Unordnung.

Der neue Netflix-Trailer zeigt, wie aus einem unerwarteten Wiedersehen ein komödiantisches Chaos wird. Regie führt Matt Spicer, der mit dem Indie-Film "Ingrid Goes West" (2017) bekannt wurde. Cena ist einem breiten Publikum dank "The Suicide Squad" und der "Fast & Furious"-Reihe bekannt. In einigen Auftritten bewies er bereits sein komödiantisches Talent, etwa dank Mini-Auftritt in "Barbie".

Sein Co-Star Eric André ist vor allem durch seine absurde Comedyserie "The Eric Andre Show" bekannt, bestach aber auch in Auftritten wie in "Disenchantment". Zum Ensemble gehören außerdem Michelle Monaghan („The White Lotus"), Sherry Cola („Nobody Wants This") und Christopher Meloni („Law & Order: Special Victims Unit". ).

Darüber hinaus deutet das gezeigte Material an, dass der Film mehr sein will als eine reine Krawallkomödie. Zwischen Wortgefechten, peinlichen Situationen und bewusst überzeichneten Eskalationen schimmern auch Themen wie familiäre Verantwortung, verdrängt e Vergangenheit und der Druck, ein perfektes Außenbild aufrechtzuerhalten. Gerade der Kontrast zwischen Cenas kontrollierte Figur und Andrés bewusst grenzüberschreitender Performance sorgt für einen Humor, der aus Reibung entsteht. "Hervorragend inszenierte Action-Szenen": Neue Thriller-Serie fesselt Netflix-Publikum "Little Brother" erscheint am 26. Juni 2026 auf Netflix





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