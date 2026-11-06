LIV Golf: Spielbetrieb eingestellt nach Insolvenzantrag und Sponsor-Rückzug

LIV Golf stellt den Betrieb ein. Nach fünf Jahren und 4,4 Milliarden Euro Investition aus Saudi-Arabien muss die Liga Insolvenz anmelden. Spieler wie Mickelson betroffen.

Die Professional Golfers' Association of America Tour (PGA Tour) und die DP World Tour haben eine neue Konkurrentin verloren. Die Golfturnierserie LIV Golf stellt ihren Spielbetrieb nach fünf Jahren vollständige ein. Diese Entwicklung markiert das Ende einer Ära, die den internationalen Golfmarkt nachhaltig verändert hat. Die Liga hatte seit ihrer Gründung 2022 versucht, sich als eigenständiges Format neben den etablierten US-amerikanischen und europäischen Tours zu etablieren.

Finanzielles Aus nach Milliarden-Investitionen

Der saudi-arabische Staatsfonds war der treibende Kraft hinter dem Aufbau von LIV Golf. Über einen Zeitraum von fünf Jahren investierte der Fonds rund 4,4 Milliarden Euro in die Turner-Serie. Diese massive finanzielle Unterstützung ermöglichte es, einige der besten Golfer der Welt an die Side zu holen. Doch diese Ära ist nun beendet. Die Entscheidung zur Einstellung des Betriebs fiel, nachdem die Finanzierungssicherheit nicht mehr gewährleistet werden konnte.

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Die Situation spitzte sich im April dieses Jahres zu. Damals kündigte der saudi-arabische Staatsfonds an, die Liga nicht mehr zu finanzieren. Dieser Schritt hinterließ ein enormes Vakuum in der Budgetplanung von LIV Golf. Ohne die garantierten Mittel aus dem Nahen Osten war der Fortbestand der Tour akut bedroht. Die Verantwortlichen versuchten zunächst verzweifelt, neue Investoren zu gewinnen.

Im Juni dieses Jahres gab Phil Mickelson ein Interview bei Sky Sports. Der zweifache Major-Sieger sprach damals noch über die Zukunft von LIV Golf. Er äußerte Bedauern über das mögliche Ende des Projekts. Mickelson betonte, dass er viel Energie und Leidenschaft in die Liga investiert habe. Dennoch stand für ihn fest, dass das Ergebnis offen war. Er nannte die Ungewissheit bezüglich der langfristigen Fortführung offen.

Schied der Hauptsponsor und Insolvenzantrag

Nach dem Ausstieg Saudi-Arabiens suchte LIV Golf dringend einen neuen Hauptsponsor. Das Ziel war es, die Liga auf einem neuen Fundament neu aufzustellen. Im Sommer konnte mit BC Partners Credit ein internationales Beteiligungsunternehmen als neuer Partner gewonnen werden. Das Unternehmen wollte die Liga mit 300 Millionen Euro für die kommende Saison 2027 unterstützen. Diese Zusage schien die Rettung der Tour zu bedeuten.

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Die Pläne sahen vor, dass rund 30 Spieler an der neu aufgelegten Liga teilnehmen sollten. Mindestens zehn Turniere sollten in der neuen Saison ausgetragen werden. Diese Zahlen deuteten auf eine stabile Zukunft hin. Doch die Freude war von kurzer Dauer. Kurz vor dem geplanten Start der neuen Ära sagte BC Partners Credit die Zusammenarbeit ab. Der Rückzug des neuen Geldgebers war ein schwerer Schlag für das Überleben der Liga.

Ohne die zugesagten 300 Millionen Euro war die Liquidität schnell erschöpft. Im September musste LIV Golf schließlich einen Insolvenzantrag stellen. Dies war das formale Ende des Unternehmens. Die rechtlichen Schritte markierten den Übergang vom gescheiterten Unternehmen in die Abwicklung. Für die Spieler und Mitarbeiter bedeutete dies abruptes Ende ihrer Beschäftigung bei der Tour.

Reaktionen der Profis und historische Einordnung

Die Einstellung des Betriebs hat große Namen des Golfsports betroffen. Zu den Star-Spielern, die für LIV Golf an den Start gingen, gehörten Phil Mickelson, Bryson DeChambeau und Dustin Johnson. Auch der deutsche Top-Star Martin Kaymer war bis zuletzt Teil der Turnier-Reihe. Kaymer nahm noch im Juni an Aktivitäten teil und diskutierte öffentlich über die Lage der Liga.

Die Abwanderung der Spieler setzte bereits vor der offiziellen Einstellung ein. Kurz vor der Einstellung der Geschäfte sagten mehrere Top-Profis ihre Teilnahme an der geplanten Neuauflage LIV 2.0 ab. Dazu gehörten Jon Rahm, Sergio Garcia, Louis Oosthuizen und Tyrrell Hatton. Diese Entscheidungen untergruben die Pläne für die Saison 2027 weiter. Ohne diese Namen war die sportliche Attraktivität der Tour stark beeinträchtigt.

Scott O'Neil, der Geschäftsführer von LIV Golf, bewertete die fünfjährige Geschichte der Liga nüchtern. Er gab eine Erklärung ab, in der er die Zeit als anspruchsvoll und herausfordernd bezeichnete. Gleichzeitig nannte er die Zeit als lohnend. O'Neil betonte, dass es Spaß gemacht habe, die Tour aufzubauen. Seine Worte fassen die emotionale und professionelle Investition der Beteiligten zusammen.

Die Gründung von LIV Golf im Jahr 2022 war als direkte Konkurrenz zur PGA Tour und zur DP World Tour gedacht. Der Versuch, einen parallelen Golfmarkt zu schaffen, scheiterte nun am mangelnden wirtschaftlichen Rückhalt. Für den Golfsport bedeutet dies eine Rückkehr zum alten Duopol der etablierten Tours. Die Experimente mit neuen Formaten und hohen Prämien sind damit vorerst beendet.

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Prognose für die Zukunft des Golfsports

Das Ende von LIV Golf hat direkte Auswirkungen auf die betroffenen Athleten. Viele Spieler müssen nun nach neuen Wettbewerben suchen. Die PGA Tour und die DP World Tour stehen wieder vor der Wahl, wie sie mit den zurückkehrenden Stars umgehen. Die Ligen haben nun mehr Zeit, ihre eigenen Strukturen zu festigen, ohne den massiven Konkurrenzdruck durch einen finanzstarken neuen Akteur.

Phil Mickelson hatte vor der Insolvenz geäußert, dass viele Menschen lachen könnten über das Scheitern von LIV. Er akzeptierte diese Reaktion als natürlich. Doch für ihn war das Projekt ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung des Golfsports. Ob dieser Gedanke jetzt untergeht, bleibt die Frage. Die historische Bedeutung der fünfjährigen Auseinandersetzung um neue Golfmodelle bleibt bestehen.

Die 4,4 Milliarden Euro aus Saudi-Arabien waren eine enorme Summe. Mit diesem Geld wurden Preise ausgeschüttet und Spieler verpflichtet, die sonst bei den US-Tours aktiv waren. Das Fehlschlagen dieses Modells zeigt die Grenzen von rein kapitalgetriebenen Sportprojekten auf. Ohne langfristige Sponsorenstrukturen oder eine eigenständige Fanschaft ist die Unabhängigkeit schwer zu halten.

Die Insolvenzanmeldung im September war der finale Akt. Ab diesem Moment begann die Abwicklung der geschäftlichen Tätigkeiten. Es gibt keine weiteren Turniere im Kalender von LIV Golf. Die Spieler, die unter Vertrag standen, sind nun frei, neue Verträge zu suchen. Der Golfsport kehrt damit in eine Phase der Stabilität zurück, wie sie die vergangenen Jahre nicht kannten.

Die Rolle von BC Partners Credit bleibt ein wichtiger Aspekt der Geschichte. Der geplante Einstieg mit 300 Millionen Euro hätte das Aus vielleicht verhindern können. Der Rückzug zeigte jedoch, wie schnell die Stimmung bei Investoren umschlagen kann. Die Unsicherheit im Sportbereich und bei großen finanziellen Engagements ist hoch. LIV Golf war ein Opfer dieser allgemeinen Marktstimmung.

Insgesamt markiert das Ende von LIV Golf einen Wendepunkt in der modernen Golfgeschichte. Die Ära der hohen Budgets und der splitteten Spielerbasis ist vorerst vorbei. Die etablierten Tours PGA und DP World haben ihren Platz wieder gefestigt. Für die Fans bedeutet dies eine Rückkehr zu den gewohnten Wettbewerben. Die Experimente der vergangenen fünf Jahre haben jedoch gezeigt, dass der Markt für Golf immer offen für Innovationen ist.

Die Zukunft wird zeigen, ob es neue Versuche geben wird, den Golfmarkt zu diversifizieren. Phil Mickelson und andere Pioniere haben den Weg geebnet. Auch wenn die Liga selbst scheiterte, blieb der Impuls bestehen. Die Diskussion über bessere Bezahlung und mehr Freiheiten für Spieler bleibt bestehen. Die 56-jährige Legende Mickelson zählt weiterhin zu den erfolgreichsten Spielern. Seine Karriere geht weiter, auch wenn die spezifische Liga, die er mitgeprägt hat, Geschichte ist.