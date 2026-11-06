LIV Golf stellt Spielbetrieb ein: Insolvenz und Ende einer Ära

LIV Golf stellt den Spielbetrieb nach fünf Jahren ein. Der saudi-arabische Staatsfonds zog seine 4,4 Milliarden Euro Unterstützung zurück. BC Partners Credit kündigte die Finanzierung für 2027. Nun liegt Insolvenz vor.

Die Golf-Liga LIV Golf hat offiziell den Spielbetrieb nach fünf Jahren eingestellt und damit eine wichtige Episode im Profisport beendet. Der saudi-arabische Staatsfonds hatte die Turnier-Serie in dieser Zeit mit rund 4,4 Milliarden Euro unterstützt. Diese massive finanzielle Basis war jedoch weggefallen, nachdem die Förderung im April dieses Jahres durch den Eigentümer gestrichen wurde. Phil Mickelson (56) zählte zu den weltweit erfolgreichsten Golfern, die einst für die Liga starteten, nun steht das Ende fest. Scott O'Neil, Geschäftsführer von LIV Golf, bestätigte das Aus und zog ein gemischtes Fazit zur Geschichte der Liga.

Einstellung des Spielbetriebs nach Finanzierungsende

LIV-Geschäftsführer Scott O'Neil teilte mit, dass die Liga den Betrieb einstellt. Er betonte in seiner Aussage, dass LIV Golf Spaß gemacht, anspruchsvoll und inspirierend war. Gleichzeitig räumte O'Neil ein, dass der Betrieb zeitweise herausfordernd, aber immer lohnend war. Dieses Zitat fasst die emotionale und geschäftliche Komplexität der letzten Jahre zusammen. Die Einstellung markiert das definitive Ende der von Saudi-Arabien finanzierten Alternative zu etablierten Touren. Die 4,4 Milliarden Euro der öffentlichen Gelder sind damit nicht mehr im Spiel, da die Liga nicht mehr existiert.

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Abschied namhafter Spieler und neuer Sponsor

Kurz vor der Ankündigung der Schließung sagten Jon Rahm, Sergio Garcia, Louis Oosthuizen und Tyrrell Hatton ihre Teilnahme an der Neuauflage LIV 2.0 ab. Diese Abgänge schwächten die sportliche Substanz der Liga erheblich. 2022 wurde die Liga als Konkurrenz zur PGA Tour und der DP World Tour gegründet. Die größten Namen des Sports wie Phil Mickelson, Bryson DeChambeau oder Dustin Johnson gingen an den Start. Auch der deutsche Top-Star Martin Kaymer spielte bis zuletzt bei Turnieren der Tour mit. Noch im Juni gab er ein Interview bei Sky und sprach über LIV Golf, bevor die Situation eskalierte.

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Insolvenzantrag und gescheiterte Rettung

Hintergrund der Krise ist, dass der saudi-arabische Staatsfonds im April dieses Jahres die Finanzierung der Liga ankündigte. Anschließend wurde verzweifelt nach einem neuen Hauptsponsor gesucht. Mit BC Partners Credit wurde ein Unternehmen gefunden, das die Liga mit 300 Millionen Euro für die kommende Saison 2027 unterstützen wollte. Zu diesem Zeitpunkt ging man davon aus, dass rund 30 Spieler an der Liga teilnehmen und mindestens zehn Turniere ausgetragen werden können. Doch dann sprang der neue Hauptsponsor BC Partners Credit ab. Im September stellte die Liga im Anschluss daran einen Insolvenzantrag. Das Scheitern dieser Rettungsmaßnahme war der finale Schritt zur Schließung.

Reaktion der Akteure und Fazit

Der zweifache Major-Turnier-Sieger Phil Mickelson sagte damals über ein mögliches Ende von LIV: Das wäre schade. Viele würden wahrscheinlich lachen und sagen, es war doch klar. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber er habe sehr viel Energie und Leidenschaft in dieses Projekt investiert. Mickelson war weiterhin überzeugt, dass LIV ein Weg sein kann, den Golfsport voranzubringen. Ob wir diesen Weg langfristig weitergehen können, steht momentan in den Sternen. Das Ende von LIV Golf beendet die Ära der direkten Konkurrenz zur PGA Tour und DP World Tour, die durch die staatliche Förderung ermöglicht wurde.