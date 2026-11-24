Supplement neo – live communication report: Alles Wichtige aus der Welt der Live-Kommunikation powered by Event Partner.

Supplement neo – live communication report: Alles Wichtige aus der Welt der Live-Kommunikation powered by Event Partner. Eine Sonderveröffentlichung in W&V Edition Nr. 19.250 Teilnehmende, über 60 Speaker und 35 Sessions: Der neo summit 26 zeigte bei seiner Premiere in Hamburg, wie KI die Eventbranche verändert und warum menschliche Kompetenzen dabei an Bedeutung gewinnen.

KI übernimmt zunehmend Aufgaben in der Eventplanung und Content-Produktion. Die Diskussionen auf dem neo summit 26 verdeutlichten, warum es vor allem auf den sinnvollen Einsatz der Technologie ankommt. Deutschland gehört zu den führenden Business-Event-Standorten weltweit. Doch die KI-gestützte Informationssuche verändert das Destinationsmarketing und stellt neue Anforderungen an die internationale Sichtbarkeit.

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Wie gelingt die KI-Einführung beim Eventdienstleister? Sebastian Schäffler von b&b eventtechnik berichtet in einer fünfteiligen Serie über den Weg seines Unternehmens. Teil 1: Die Geschäftsführung muss selbst lernen. KI verändert den Agenturalltag und wirft eine brisante Frage auf: Werden Junior-Stellen künftig überflüssig?

Ein Blick auf die Folgen für eine Branche, die gleichzeitig unter Fachkräftemangel leidet. Prompt statt Dienstleister? Das SNOCKS Ticket-Portal Ein eigenes Ticket-Portal ohne Programmierkenntnisse? Die SNOCKS Group macht es vor.

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Wie mithilfe der Vibe-Coding-Plattform Lovable und wenigen KI-Prompts eine eigene Lösung entstand. Wie überträgt man eine etablierte Veranstaltung in andere Städte, ohne einfach das Original zu kopieren? Wie die re:publica kleinere Satelliten mit unterschiedlichen Partnern, Zielgruppen und Formaten in neuen Destinationen entstehen lässt. Sinkende Ticketverkäufe und spontanere Kaufentscheidungen stellen das Eventmarketing vor Herausforderungen.

Warum erfolgreiche Agenturen zuerst die Kaufmotive ihrer Zielgruppe verstehen, bevor sie Werbung schalten. KI sorgt für Begeisterung und Überforderung zugleich. Warum fehlende Orientierung zum Problem wird und wie die Eventbranche damit umgehen kann. Eine große Werbewirkungsstudie, eine neue Effie-Partnerschaft und kein Festival: Screenforce setzt 2027 klare Prioritäten.

Zugleich kündigt Geschäftsführer Malte Hildebrandt seinen Abschied an. Die Herausforderungen für die TV-Vermarkter sind größer denn je. Die Angebotskommunikation ist für viele Händler der wichtigste Drive-to-Store-Hebel. Laut Prospektmonitor 2025 von IFH Media Analytics lesen 78 Prozent der Verbraucher wöchentlich gedruckte Prospekte, bei Online-Prospekten liegt die wöchentliche Nutzung bei 66 Prozent.

Digital hat sich vor allem ein Modell durchgesetzt: Prospektportale, also Plattformen und Apps wie “Kauf da”, “Mein Prospekt” oder “Marktguru”, die die digitalen Prospekte vieler Händler an einem Ort bündeln. Shopper rufen sie gezielt auf, wenn sie nach Angeboten suchen. Was läuft falsch beim Effie? In Leipzig wurden die wirksamsten Kampagnen des Jahres gefeiert.

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Aber es gibt in diesem Jahr keinen Hauptpreis. Und das ist nicht die einzige erstaunliche Auffälligkeit. Ein Erklärungsversuch in fünf Punkten. Mit dem dritten Jahrgang der W&V Top U33 wächst die Community auf 99 Köpfe.

Daneben dominiert die Vertrauensfrage: OpenAI-Marketingchefin Elke Karskens, Googles Werbung im KI-Modus, Chinas Autobauer BYD und die Frage, wem Marken und Kund:innen noch glauben. Shrinkflation frisst Markenvertrauen, KI-Avatare vergraulen Kunden, und Agenturen stagnieren – nur wer umdenkt, wächst. W&V N° 17 zeigt, wo die Branche sich selbst im Weg steht: mit Cases, Rankings und Köpfen, die klare Antworten geben. Inklusive Big 50, Cannes-Analyse und dem AI-Commerce-Weckruf von Otto x Google.

Im aktuellen Magazin: Die W&V Top 100 Persönlichkeiten der Branche und ihre Herausforderungen, die Sieger des Deutschen Mediapreises und ihre Erfolgsrezepte, was die Media-Persönlichkeit 2026 so besonders macht und welche Impulse der W&V Summit angestoßen hat. Außerdem die Menschen und Strategien hinter Publicis, Mercedes-Benz, dm. L'Oréal u.v.m.