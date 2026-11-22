Alexander Zverev greift gegen Carlos Alcaraz nach seinem dritten Titel bei den ATP Finals. Das Match des deutschen Tennisstars im Liveticker.

Alexander Zverevnach 2018 und 2021. Im Weg steht dem Weltranglistenersten der Spanier. Das Giganten-Duell zwischen der Nummer eins und der Nummer drei können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Geplanter Start ist um 18 Uhr. Im Halbfinale setzte sich Zverev am Samstagabend mit durch. Deutlich mehr Mühe hatte Alcaraz in der Vorschlussrunde am Nachmittag zuvor gegen den US-Amerikaner Ben Shelton, musste den ersten Satz abgeben, bog das Match am Ende aber noch mit 4:6, 6:3, 7:6 zu seinen Gunsten um. © Luca Bruno/AP/dpa | Luca Bruno Dies und die Weltranglistenposition mögen leicht für den Deutschen sprechen – von Favorit und Underdog kann aber keine Rede sein.

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Alcaraz präsentiert sich in Turin bislang in blendender Verfassung, von körperlichen Beschwerden oder Nachwirkungen seiner langen Pause im Zuge der Handgelenksverletzung war nichts zu sehen. Im direkten Vergleich mit Zverev schneidet der Spanier mit 7:6 leicht besser ab, gewann zudem die beiden jüngsten Duelle mit dem Hamburger. Der Ausgang des Endspiels komplett offen. Zverev bietet sich die Chance, die mit Abstand beste Saison seiner Karriere zu vergolden.

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Im Juni brach er seinen persönlichen Grand-Slam-Fluch und gewann mit den French Open den ersten Major-Titel seiner Karriere. In Wimbledon scheiterte er erst im Finale an Jannik Sinner, der wegen Kniebeschwerden die Saison vorzeitig beendete und in Turin nicht an den Start gegangen ist, und holte dann auch noch den Titel bei den US Open. Durch die Erfolge und Sinners Verzicht erfüllte sich schließlich auch noch der Traum von der Nummer eins für den deutschen Topspieler.

Ein Sieg im Saisonfinale in Turin würde Zverevs fantastisches Jahr abrunden – Carlos Alcaraz dürfte jedoch etwas dagegen haben.