PUR musste seinen Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“ krankheitsbedingt absagen. Live in der Sendung richtete der Gastgeber persönliche Genesungswünsche an Hartmut Engler.

nach dem Auftritt von Kerstin Ott in seiner Show.

„Wie ihr aber vielleicht mitbekommen habt, geht es Hartmut nicht gut“, ergänzte der Moderator. Anschließend richtete er persönliche Worte an den erkrankten Sänger. Giovanni Zarrella schickt Hartmut Engler viel Liebe und Gesundheit „Wir aus Offenburg schicken dir mit einem riesen Applaus ganz, ganz viel Liebe, Wärme und Gesundheit. Alles Gute, Hartmut“, sagte Zarrella in die Kamera.

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Das Publikum schloss sich den Genesungswünschen mit kräftigem Applaus an.auftreten. Aufgrund von Hartmut Englers gesundheitlichen Problemen musste der Sänger jedoch kurzfristig absagen.

„Giovanni Zarrella Show“: Howard Carpendale, Maite Kelly und Ronan Keating zu Gast, dann die Höhner und Oimara an. Gemeinsam präsentierten sie eine neue Version des bekannten Hits „Wenn nicht jetzt, wann dann?

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“. „Giovanni Zarrella Show“ am 21. November auf zahlreiche weitere Musikstars freuen. Mit dabei sind unter anderem Peter Maffay, Johannes Oerding, Howard Carpendale, Maite Kelly, Beatrice Egli, Matthias Reim, Anna-Carina Woitschack, Heinz Rudolf Kunze und Tim Bendzko.

Auch Sonia Liebing und Bernhard Brink, Kavila sowie Alexander Klaws und Juliette Schoppmann stehen auf dem Programm.. Zuschauer Thomas hat seine Frau Manuela mit einer emotionalen Liebeserklärung überrascht.