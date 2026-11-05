Live Nation Quartalszahlen: 19 % Umsatzwachstum und internationale Expansion

Live Nation verzeichnet im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von 19 % auf 10,1 Mrd. USD. Internationale Märkte übertreffen die USA bei Konzertbesuchern und Sponsoring, was die Abhängigkeit vom Heimatmarkt verringert.

Live Nation Entertainment hat im dritten Quartal seine finanziellen Erwartungen deutlich übertroffen. Der globale Veranstalter von Live-Musikveranstaltungen und Ticketing -Plattform steigerte den Umsatz um 19 % gegenüber dem Vorjahr auf 10,1 Milliarden US-Dollar. Dieser Wert liegt gut fünf Prozent über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 9,60 Milliarden US-Dollar. Besonders bemerkenswert ist, dass dieses Wachstum währungsbereinigt ist, was auf eine fundamentale Steigerung der Nachfrage und nicht nur auf Kursschwankungen hindeutet.

Der entscheidende Treiber für diesen Anstieg ist die enorme Zunahme der physischen Präsenz von Fans. Im Berichtszeitraum besuchten 61 Millionen Menschen Konzerte, was einer Steigerung von 19 % zum Vorjahresquartal entspricht. Diese quantitative Expansion hat dazu geführt, dass die Märkte außerhalb der USA ihren Heimatmarkt in zwei zentralen Bereichen überholt haben: sowohl bei der Anzahl der Konzertbesucher als auch bei den erzielten Sponsoringerlösen. Diese Entwicklung markiert einen strategischen Wandel für den Konzern.

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Internationale Märkte dominieren das Wachstum

Die geografische Breite des Erfolgs wird deutlich, wenn man die regionalen Besucherzahlen betrachtet. International verzeichnete Live Nation ein Wachstum der Besucherzahlen um 29 %, während der Wachstumsschub in Nordamerika bei moderaten 13 % liegen blieb. Diese Schere zeigt, dass die Abhängigkeit des Unternehmens vom US-Publikum kontinuierlich abnimmt. Die Basis des Geschäfts wird dadurch breiter und stabiler gegenüber lokalen wirtschaftlichen Schwankungen in einzelnen Ländern.

Auch im Bereich der Sponsoring-Verträge haben die internationalen Märkte die nordamerikanischen Standorte bereits überholt. Diese Verschiebung trägt dazu bei, dass Live Nation seine Einnahmequellen diversifiziert. Die Strategie, globaler zu agieren, zahlt sich nun in der Bilanz aus. Das Segment Concerts allein generierte einen Umsatz von 8,7 Milliarden US-Dollar, einem Plus von 20 %. Das bereinigte operative Ergebnis (AOI) in diesem Segment legte um 17 % auf 603 Millionen US-Dollar zu. Diese Zahlen belegen die Stärke der internationalen Expansion.

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Bereinigte Ergebnisse zeigen operative Stärke

Neben dem Gesamtumsatz bietet die Analyse der operativen Ergebnisse ein genaueres Bild der Geschäftsentwicklung. Das bereinigte operative Ergebnis für das dritte Quartal wuchs um 14 % auf 1,18 Milliarden US-Dollar. Allerdings sank die bereinigte operative Marge von 12,2 % auf 11,7 %. Dieser Rückgang der Marge ist darauf zurückzuführen, dass das Konzertgeschäft, das im Vergleich zu anderen Sparten margenärmer ist, am schnellsten wächst. Das hohe Volumen kompensiert die geringere Marge pro Veranstaltung.

Der Gewinn pro Aktie (GAAP-EPS) stieg auf 1,69 US-Dollar im Vergleich zu 0,73 US-Dollar im Vorjahr. Dieser Anstieg liegt über dem Konsens von 1,51 US-Dollar. Ein erheblicher Teil dieses Sprungs ist jedoch buchhalterischer Natur. Der Nettogewinn, der den Live-Nation-Aktionären zufällt, wuchs nur um 4 % auf 448 Millionen US-Dollar. Der Hauptunterschied resultiert aus der Reduzierung der Aufzinsung rückkaufbarer Minderheitsanteile, die von 260 Millionen US-Dollar auf 43 Millionen US-Dollar sank. Daher gilt das bereinigte operative Ergebnis als besserer Indikator für die operative Stärke.

Ticketing-Segment und Ausblick für 2026

Das Segment Ticketing wuchs langsamer als der Rest des Konzerns. Der Umsatz stieg um 9 % auf 870 Millionen US-Dollar, und das bereinigte operative Ergebnis wuchs um 10 % auf 316 Millionen US-Dollar. Dies übt Druck auf die konzernweite Marge aus. Der Wert der weiterverkauften Tickets stagniert insgesamt; während er im Sportbereich zunimmt, ist er bei Konzerten rückläufig, was dem Vorgehen gegen Schwarzhändler geschuldet ist. Für das Gesamtjahr erwartet das Management im Ticketing-Bereich ein Ergebnisplus im hohen einstelligen Prozentbereich.

Trotz dieser Differenzierung zeigt der Gesamtumriss ein sehr robustes Unternehmen. Bis Ende Oktober 2026 sind bereits rund 170 Millionen Tickets verkauft worden. Das ist ein Plus von 13 % zum Vorjahr und übertrifft bereits den Gesamtumsatz des gesamten Jahres 2025. Das Management rechnet mit knapp 180 Millionen Besuchern im Gesamtjahr. Rapino, der Führungssprecher, kündigt sogar zweistelliges Wachstum über mehrere Jahre an. Die vorab vereinnahmten Erlöse steigen zwar langsamer um 8 % auf 3,8 Milliarden US-Dollar, aber die Pipeline ist voll gefüllt.

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Realitätscheck: 19 % ist nicht der neue Normalfall

Es ist wichtig, die jüngsten Zahlen im Kontext der gesamten Jahresentwicklung zu sehen. Im zweiten Quartal lag das Umsatzwachstum noch bei 9,4 %, bevor es im dritten Quartal auf 19 % beschleunigte. Das Management warnt davor, dieses hohe Tempo als neuen Normalfall zu betrachten. Für das Gesamtjahr fällt der positive Einfluss der Wechselkurse um rund 20 Millionen US-Dollar geringer aus als zur Jahresmitte erwartet. Zudem belastet eine Rückstellung von 450 Millionen US-Dollar für behördliche Ermittlungen das operative Ergebnis seit Jahresbeginn um 25 % gegenüber dem Vorjahr.

Diese Hinweise deuten darauf hin, dass das dritte Quartal einen besonderen Schwung aufwies, der nicht linear fortgesetzt werden muss. Die Basis der Nachfrage bleibt jedoch gesund. Selbst in einer Welt voller KI-generierter Inhalte und endloser Bildschirme lässt sich die Erfahrung, live dabei zu sein, nicht ersetzen. Die Verkaufsdaten aus großen US-Amphitheatern zeigen, dass Fans weiterhin bereit sind, für Premium-Erlebnisse wie VIP-Tickets zu zahlen, während gleichzeitig auch das günstige Value-Menü doppelt so oft gekauft wird. Dies spiegelt eine breite, nicht nur elitäre Nachfrage wider, die das Fundament des Geschäfts trägt.