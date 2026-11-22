Dominik Szoboszlai und Ludwig Wirtz führen Liverpool zu einem 4:0-Heimsieg über Manchester United. Pochettinos Debüt endet in einer historischen Niederlage für das Team.

Im Anfield Stadium feierte Liverpool einen überwältigenden Sieg mit der Endstand von 4:0 gegen den Erzrivalen Manchester United. Der Sieg markiert nicht nur eine klare Dominanz im Derby, sondern stellt auch die höchste Saisonpleite für die Roten Teufel dar. Die Partie wurde bereits früh durch ein rotes Karten und eine schnelle Führung bestimmt, die das Spiel frühzeitig entschied.

Führende Tore durch Szoboszlai und Wirtz

Dominik Szoboszlai brachte Liverpool bereits in der zehnten Minute in Führung und sorgte für den ersten importanten Treffer des Abends. Drei Minuten später erhöhte der formstarke Ludwig Wirtz auf 2:0. Es war sein zweites Saisontor und unterstrich seine aktuelle offensive Stärke. Die frühe Führung änderte den Lauf des Spiels nachhaltig und ließ Manchester United lange Zeit keine Möglichkeiten, zum Ausgleich zu finden.

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Manchester United in Unterzahl und mit Pochettino

Manchester United spielte allerdings schon ab der achten Minute in Unterzahl, da Leny Yoro Rot wegen einer Notbremse sah. Dabei hatte Manchester große Hoffnungen in den Argentinier Pochettino als Nachfolger des glücklosen Michael Carrick gesetzt. Doch auch der frühere US-Nationalcoach, der erst am Freitag vorgestellt worden war, konnte die Talfahrt des Tabellenvorletzten nicht stoppen. Das Debüt von Mauricio Pochettino endete somit in einem Desaster für das Team aus Manchester.

Weitere Treffer sorgen für historische Pleite

Rio Ngumoha (66.) und Victor Munoz (82.) nach toller Vorarbeit von Wirtz sorgten schließlich für die höchste Saisonpleite von United. Die Assist-Leistungen von Wirtz zeigten seine entscheidende Rolle im offensiven Aufbau. Die beiden späten Treffer beendeten jegliche Hoffnung auf ein Comeback und fixierten die Demütigung auf der Ergebnisliste. Die Leistung der Liverpooler Akteure war bis zur letzten Minute konstant hoch.

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Derbysieg als Kontrast zu Brighton-Debakel

Der knallharte Sieg in Liverpool stand im krassen Gegensatz zu den Leistungen anderer Top-Teams. Auch Fabian Hürzeler erlitt mit seinem Überraschungsteam Brighton & Hove Albion einen Rückschlag. Der Trainer-Senkrechtstarter verlor mit den Seagulls bei Aufsteiger Hull City spät 0:2 (0:0), liegt nach elf Spieltagen aber weiter sensationell auf Platz zwei hinter Titelverteidiger FC Arsenal. Kurz vor Schluss sah Hürzelers Außenverteidiger Costinha nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (89.).

Fazit und Ausblick auf die weitere Saison

In der Nachspielzeit kassierte das Team um Nationalspieler zusätzliche Druckmomenten, die die Niederlage von Hull unterstrichen. Während Liverpool durch diesen Sieg die Tabellenführung verteidigt, stehen die Sorgen für Manchester United weiter an. Die Kombination aus personellen Engpässen und taktischen Schwierigkeiten belastet die neue Ära unter Pochettino erheblich. Alle Blicke richten sich nun auf die nächsten Spiele, um die Richtung der Saison zu bestimmen.