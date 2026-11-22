Trainer Mauricio Pochettino kassiert beim Manchester-United-Debüt die höchste Saisonpleite. Florian Wirtz war mit einem Tor und zwei Vorlagen entscheidend am 4:0-Sieg von Liverpool beteiligt, während United in Unterzahl bleiben musste.

Florian Wirtz spielte gegen Liverpool groß auf. Mauricio Pochettino soll den Absturz von Manchester United aufhalten. Zum Start seiner Mission kassiert der Ukrainer allerdings erst mal die höchste Pleite der Saison - und das auch noch gegen den Erzrivalen.

Der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz hilft beim Desaster kräftig mit. Nationalspieler Florian Wirtz und der FC Liverpool haben Trainer Mauricio Pochettino den Einstand bei Manchester United gründlich verdorben: Die Reds gewannen verdient mit 4:0 und vergrößerten die Krise beim englischen Fußball-Rekordmeister. Dominik Szoboszlai brachte Liverpool bereits in der zehnten Minute in Führung, der formstarke Wirtz erhöhte drei Minuten später auf 2:0. Es war sein zweites Saisontor.

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Rio Ngumoha und Victor Munoz nach toller Vorarbeit von Wirtz sorgten schließlich für die höchste Saisonpleite von United. Manchester spielte allerdings schon ab der achten Minute in Unterzahl, da Leny Yoro Rot wegen einer Notbremse sah.

Dabei hatte Manchester große Hoffnungen in den Argentinier Pochettino als Nachfolger des glücklosen Michael Carrick gesetzt. Doch auch der frühere US-Nationalcoach, der erst am Freitag vorgestellt worden war, konnte die Talfahrt des Tabellenvorletzten der Premier League nicht stoppen. Für Manchester war es am elften Spieltag bereits die fünfte Niederlage . Auch Fabian Hürzeler erlitt mit seinem Überraschungsteam Brighton & Hove Albion einen Rückschlag.

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Der Trainer-Senkrechtstarter verlor mit den Seagulls bei Aufsteiger Hull City spät 0:2 , liegt nach elf Spieltagen aber weiter sensationell auf Platz zwei hinter Titelverteidiger FC Arsenal. Kurz vor Schluss sah Hürzelers Außenverteidiger Costinha nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte . In der Nachspielzeit kassierte das Team um Nationalspieler Pascal Groß in Unterzahl noch die entscheidenden Tore durch Oliver McBurnie . Arsenal mit dem starken Nationalspieler Kai Havertz hatte sich am Samstag mit einem 2:2 bei Newcastle United mit Torschütze Malick Thiaw begnügen müssen. Die Gunners liegen sechs Punkte vor Brighton.

Manchester City ist nach einem enttäuschenden 1:1 gegen den FC Fulham punktgleich nur Dritter.