Florian Wirtz glänzte bei Liverpool gegen Manchester United. Nach dem 4:0-Sieg loben Medien die Leistung. Brighton verliert bei Hull City.

Liverpool FC hat einen eindeutigen 4:0-Sieg gegen Manchester United erzielt und damit die höchste Niederlage der Saison für die Red Devils verursacht. Der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz steuerte zwei Tore bei und bereitete einen weiteren vor, was ihn zum entscheidenden Faktor im Spiel machte. Die Partie war von Beginn an geprägt von der numerischen Überzahl Liverpools, da Manchester bereits in der achten Minute durch Leny Yoro in Unterzahl gehen musste.

Wirtz dominiert das Spielgeschehen gegen Manchester

Florian Wirtz überzeugte von der ersten Minute an und wurde von der englischen Presse begeistert gefeiert. Nach dem 4:0-Sieg überschlagen sich die Medien vor Lob für den deutschen Nationalspieler. Das Liverpool-Onlineportal This Is Anfield vergab sogar die Traumnote 10 von 10 Punkten und sprach von einer Meisterklasse, die man von ihm erwartet hatte. Der Independent bewertete Wirtz' Auftritt mit 9 von 10 Punkten und hob besonders sein spektakuläres Tor sowie die sehenswerte Vorlage zum 4:0 hervor.

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Dominik Szoboszlai brachte Liverpool bereits in der zehnten Minute in Führung. Drei Minuten später erhöhte der formstarke Florian Wirtz auf 2:0, was sein zweites Saisontor war. Rio Ngumoha sorgte in der 66. Minute für die 3:0-Führung, und Victor Munoz markierte in der 82. Minute den Endstand zum 4:0. Beide Treffer von Ngumoha und Munoz gingen auf eine tolle Vorarbeit von Wirtz zurück, was seine zentrale Rolle im Angriffskollektiv unterstrich.

Manchester United kämpft mit Personalschwäche unter Pochettino

Manchester United zeigte sich von der ersten Minute an überfordert, nachdem Leny Yoro in der achten Minute wegen einer Notbremse die rote Karte sah. Der frühere US-Nationalcoach Mauricio Pochettino, der erst am Freitag als Nachfolger des glücklosen Michael Carrick vorgestellt worden war, konnte die Talfahrt des Tabellenvorletzten nicht stoppen. Große Hoffnungen waren in den Trainer gesetzt worden, doch das Team wirkte chancenlos gegen die高效的 Liverpool-Stürmer.

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Die englische Presse, die zuvor so kritisch gegenüber Wirtz war, dreht ihren Tenor langsam. Auch die BBC erkennt einen deutlichen Aufwärtstrend: Nach seinem schwierigen Start sehe Wirtz endlich immer mehr wie jener Spieler aus, den sich die Reds bei seiner Verpflichtung erhofft hatten. Die Stimmung auf der Insel verändert sich spürbar zugunsten des deutschen Talentors, das die Liverpool-Fans inzwischen begeistert.

Rückschlag für Brighton & Hove Albion bei Hull City

Neben dem Dominanzbeweis von Liverpool musste auch Brighton & Hove Albion einen Rückschlag hinnehmen. Das Überraschungsteam von Trainer Fabian Hürzeler verlor spät 0:2 bei Aufsteiger Hull City. Das Spiel war bis zur Nachspielzeit ausgeglichen, doch kurz vor Schluss sah Hürzeler' Außenverteidiger Costinha in der 89. Minute nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. In der Nachspielzeit kassierte das Team um den Nationalspieler dann noch weitere Probleme, die den Sieg der Gäste besiegelten.

Trotz der Niederlage bleibt Brighton sensationell auf Platz zwei der Tabelle, hinter Titelverteidiger FC Arsenal. Nach elf Spieltagen hat das Team von Hürzeler bisher viel erreicht, doch der Weg nach vorne wird schwieriger. Die Gelb-Rote Karte für Costinha und der spätere Torverlust werfen Fragen nach der Konzentration und Disziplin des Teams auf, auch wenn die Ausgangslage in der Liga weiterhin positiv bleibt.