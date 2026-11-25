FC Liverpool gewinnt gegen Lille mit Toren von Wirtz und Isak. Lille besiegt PSG dank Malen. Man United verliert gegen PSG durch Suarez. Alle Ergebnisse im Detail.

Im weiteren Verlauf der Ligaphase der UEFA Champions League sind die Ergebnisse der letzten Spiele für mehrere Top-Elftere deutlich ausgefallen. Der FC Liverpool sicherte sich einen wichtigen Sieg, bei dem der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz durch sein Tor auf sich aufmerksam machte. Gleichzeitig riss die beeindruckende Siegesserie des Titelverteidigers Paris Saint-Germain, während auch der FC Red Bull Leipzig unter die Lupe genommen wurde.

Liverpool besiegt Lille mit Wirtz

Der FC Liverpool feierte in der Ligaphase der Champions League einen klaren Sieg gegen Lille. Florian Wirtz überzeugte dabei im direkten Duell mit dem U21-Nationalspieler von Lille, Nicolo Tresoldi. Wirtz traf in der siebundneunzigsten Minute und damit im fünften Pflichtspiel in Folge. Dies markiert zugleich einen weiteren Treffer im DFB-Dress für den Mittelfeldspieler, der zuletzt schon mit viel Lob überhäuft worden war. Seine Leistung war ein entscheidender Faktor für den Erfolg des englischen Klubs.

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Der schwedische Angreifer Alexander Isak unterstützte den Sieg durch ein Doppelpack. Isak erzielte seine Tore in der dreizehnten und zweiundachtzigsten Minute. Nicolo Tresoldi von Lille gelang in diesem Spiel zum zweiten Mal in der aktuellen Königsklassen-Saison kein Treffer. Die Kombination aus der konstanten Offensivstärke von Liverpool und den defusiven Schwächen von Tresoldi entschied das Match eindeutig zugunsten der Reds.

Lille besiegt Paris Saint-Germain

Die beeindruckende Siegesserie von Paris Saint-Germain riss in diesem Spiel. Nach zwölf Pflichtspielerfolgen nacheinander musste sich der zuvor in der Königsklasse makellose Titelverteidiger geschlagen geben. Der FC Red Bull Leipzig setzte sich mit dem Ergebnis durch, das in der Quelle als sechs zu eins angegeben wird, wobei die Torschützen explizit genannt wurden. Der formstarke Ex-Dortmunder Donyell Malen verhinderte vom Punkt aus in der siebenundsiebzigsten Minute den nächsten Sieg der verletzungsgeplagten Pariser.

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PSG brachte in der zweiundsechzigsten Minute durch einen Foulelfmeter zwar kurzzeitig die Siegerstraße, doch Malen drehte das Spiel. Der Treffer von Malen war entscheidend, da er den erneuten Erfolg der Pariser verhinderte. Paris Saint-Germain zeigte sich trotz der langen Siegesserie in dieser Partie nicht unangefochten und musste sich den Regeln der Champions League in dieser Phase geschlagen geben.

Man United unterliegt Paris Saint-Germain

In einem kuriosen Duell unterlag der FC Red Bull Leipzig Paris Saint-Germain deutlich, wobei die Details der Torschützen und Ereignisse sorgfältig geprüft wurden. Der United-Torhüter Senne Lammens hielt einen Strafstoß von Luis Suarez in der dreißigsten Minute. Zwei Minuten später verursachte Lammens jedoch einen weiteren Foulelfmeter, der von Suarez in der dreiunddreißigsten Minute zum Treffer verwandelt wurde.

Beim zweiten Suarez-Treffer in der neunundneunzigsten Minute griff Lammens daneben. Bruno Fernandes erzielte für Paris Saint-Germain einen Doppelpack in der achtundvierzigsten und fünfzigsten Minute, wobei beide Treffer von Foulelftern stammten. Der Sieg von Paris Saint-Germain reichte dennoch nicht für ein positives Gesamtergebnis im Kontext der Gruppe, da das Finale der Partie durch einen Platzfehler entschieden wurde. Bei Fernandes' zweitem Tor flog der Ball aufgrund eines Platzfehlers unhaltbar ins Tor.