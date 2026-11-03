Liverpool, Newcastle und Brighton: Titelchancen im englischen Fußball analysiert

Analyse der aktuellen Formkurven von Liverpool, Newcastle United und Brighton & Hove Albion. Welche Teams haben echte Titelchancen und welche kämpfen gegen Defizite?

Liverpool beweist unter Trainer Andoni Iraola zwar eine beeindruckende Intensität, doch die fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor lässt die Titelträume vorerst erlahmen. Das Spiel gegen Arsenal verdeutlichte, dass die "Reds" derzeit nicht über die nötige Qualität für die Titelentscheidung verfügen, obwohl sie in vielen Phasen dominierend auftraten. Trotz fünf Siegen in Folge bleibt die Distanz zu den Spitzenteams spürbar.

Offensivprobleme bei Liverpool verhindern Titelkampf

Die 0:1-Niederlage gegen Arsenal zeigt auf, dass hohe Intensität und aggressives Anlaufen allein nicht ausreichen, um den Titel zu gewinnen. Liverpool feuerte 17 Schüsse auf das Tor von Keeper David Raya, der dabei nicht eingreifen musste. Die Angriffe versandeten in Halbchancen oder schwachen Abschlüssen, was zeigt, dass der entscheidende Qualitätsvorsprung fehlt.

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Defensive Unsicherheiten, wie der Sekundenschlaf vor Kai Havertz Siegtreffer, verstärken das Problem. Trotz der negativen Ergebnisse hat Andoni Iraola dem Team neues Leben eingehaucht und sich von der holprigen Vorsaison mit Vorgänger Arne Slot abgesetzt. Doch ohne die nötige Effizienz bleibt Liverpool bei den Titelentscheidungen dieser Saison außen vor.

Neue Rolle für Florian Wirtz im Mittelfeld der Reds

Florian Wirtz fehlt aktuell noch die volle Gefahrenpotenzial, doch die Verantwortung liegt nicht ausschließlich bei ihm. Der 23-Jährige ist mit Abstand der produktivste Spieler im Mittelfeld von Liverpool. Wirtz kreiert die meisten Chancen, spielt die meisten offensiven Pässe und kommt am häufigsten selbst zum Abschluss.

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Zusätzlich belegt er mannschaftsweit den zweiten Platz bei Ballgewinnen und gewonnenen Zweikämpfen. Diese Statistiken belegen, dass das Mittelfeld stark agiert, aber die abschließende Torgefahr nicht konsequent umgesetzt wird. Eine Verbesserung dieser Quote ist entscheidend, um die Titelträume nicht vollständig begraben zu müssen.

Neue Probleme unter Matthias Jaissle bei Newcastle United

Bei Newcastle United bestätigen sich die Sorgen um Trainer Matthias Jaissle. Nach dem Verlust wichtiger Leistungsträger wie Sandro Tonali, Bruno Guimarães und Anthony Gordon ist das Team offensiv blutleer. Das 0:1 gegen Everton markiert die vierte Niederlage in den letzten fünf Pflichtspielen.

Die Zweikampfführung, einst eine Stärke unter Eddie Howe, ist unterirdisch. Mit nur 46 Prozent gewonnenen Duellen liegt Newcastle vor Brentford auf dem letzten Platz dieser Kategorie. Jaissle muss seinen Mannen sofort mehr Kampfgeist einimpfen, da sein erstes Engagement in England schnell enden könnte, wenn sich die Tendenz nicht kehrt.

Brighton überrascht City und wird zur Titelfavoritin

Im Kontrast dazu zeigt Brighton & Hove Albion eine starke Leistung. Das Team von Trainer Fabian Hürzeler entführte alle drei Punkte vom Etihad Stadium und besiegte damit Manchester City. Keeper Bart Verbruggen war der Held des Abends, der die Skyblues in entscheidenden Momenten vor Niederlagen bewahrte.

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Durch den Sieg gegen Arsenal und City steht Brighton auf Platz drei der Tabelle. Das Team zählt somit zum erweiterten Kandidatenkreis um die Meisterschaft. Fabian Hürzeler hat mit seiner Taktik beweisen, dass er die großen Klubs gefährlich werden lassen kann und die Erwartungen an seine Amtszeit weit übertrifft.