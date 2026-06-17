Andoni Iraola soll Liverpool nach der Ära Klopp wieder zu intensivem Offensivfußball führen. Der ehemalige Bournemouth-Coach bringt die passende Philosophie mit, steht aber vor immensem Druck.

Liverpool steht vor einer wegweisenden Entscheidung an der Trainerfront. Nachdem Arne Slot die Mannschaft in eine defensivere Ausrichtung geführt hatte, die von den Fans zunehmend kritisiert wurde, zeichnet sich eine Rückkehr zu den Wurzeln des sogenannten Heavy-Metal-Fußball s ab.

Der designierte Nachfolger von Jürgen Klopp, Andoni Iraola, bringt genau die Philosophie mit, die an der Anfield Road wiederhergestellt werden soll. Iraola, der zuvor beim AFC Bournemouth beeindruckende Arbeit geleistet hat, steht für intensives Pressing, hohes Tempo und eine aggressive Spielweise - Merkmale, die unter Klopp zur Marke wurden. Schon vor zwei Jahren äußerte sich Klopp anerkennend über Iraolas Arbeit: Er lobte dessen Fähigkeit, ein Team taktisch hervorragend einzustellen und kompakt zu verteidigen.

Die Hoffnung ist groß, dass Iraola den Glanz vergangener Tage zurückbringt. Die finanzielle Grundlage für den Neuaufbau wurde bereits im vergangenen Transferfenster gelegt. Mit Investitionen von fast 500 Millionen Euro holte Liverpool Spieler wie Florian Wirtz, Jeremie Frimpong und Hugo Ekitiké, die alle aus der Bundesliga kommen und mit Iraolas intensivem Stil vertraut sind. Auch Linksverteidiger Milos Kerkez, den Iraola aus Bournemouth kennt, könnte unter ihm aufblühen.

Die Erwartungen sind hoch, denn die Fans sehnen sich nach dem mitreißenden Offensivfußball, den Mohamed Salah bei seinem Abschied noch einmal einforderte. Iraola selbst stellte klar, dass er Klopps Stil bevorzugt und nicht das Positionsspiel von Pep Guardiola. Diese klare Linie kommt in Liverpool gut an, wo man die Identität zurückgewinnen will. Doch der Weg zurück an die Spitze ist steinig.

Experte Jan Aage Fjørtoft warnt: Es reiche nicht, nur den Fußballstil zu fordern - die Persönlichkeit von Jürgen Klopp sei entscheidend gewesen. Iraola müsse beweisen, dass er den immensen Druck im Liverpool-Kosmos aushalte. Bisher arbeitete er in Bournemouth relativ unbehelligt von der Öffentlichkeit. In Liverpool dagegen hat jeder eine Meinung, und der Erfolgsdruck ist enorm.

Iraola wird kaum freie Tage gewähren und setzt auf akribische Vorbereitung - ein Ansatz, der in der Premier League nicht selbstverständlich ist. Ob er damit die Herzen der Spieler und Fans gewinnen kann, wird sich zeigen. Fest steht: Liverpool hat mit Iraola einen Trainer geholt, der den Heavy-Metal-Fußball wiederbeleben soll





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Liverpool Andoni Iraola Heavy-Metal-Fußball Trainerwechsel Premier League

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