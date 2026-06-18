Liverpool strebt mit 50 Millionen‑Euro-Deal Innenverteidiger Joel Ordóñez von Brügge an

Andoni Iraola will den 22‑jährigen ecuadorianischen Innenverteidiger Joel Ordóñez vom FC Brügge für rund 50 Millionen Euro verpflichten, um den bevorstehenden Abgang von Ibrahima Konaté zu kompensieren. Der robuste, schnelle Abwehrspieler passt laut Bericht perfekt zu Iraolas Spielphilosophie und soll sowohl sofort als auch langfristig die Defensive der Anfield‑Mannschaft stärken.

Der spanische Transfer ‑Newsletter Fichajes.net hat bestätigt, dass der 22‑jährige ecuadorianische Innenverteidiger Joel Ordóñez , derzeit beim FC Brügge unter Vertrag, zu den Top‑Zielen des neuen Liverpool ‑Trainers Andoni Iraola gehört.

Der ehemalige Bournemouth‑Chef, der im Sommer seine Arbeit an der Anfield Road aufgenommen hat, sucht nach einem soliden Ersatz für Ibrahima Konaté, der den Club nach nur einer Saison wieder verlassen wird. Ordóñez, ein 1,88 Meter großer, körperlich robuster Verteidiger, soll das Defensivzentrum der Reds nicht nur für die Gegenwart, sondern auch langfristig verstärken.

Laut den Angaben aus Brügge verlangt der belgische Klub eine Ablösesumme von rund fünfzig Millionen Euro, obwohl der aktuelle Marktwert des Spielers bei etwa dreiunddreißig Millionen Euro liegt. Diese Diskrepanz zeigt, wie hoch die Erwartungen an den jungen Abwehrspieler sind, der sich in den letzten Jahren als zentrale Kraft im Team von Brügge etabliert hat und dort noch bis 2029 gebunden ist.

Ordóñez begann seine europäische Laufbahn nach einem Wechsel aus Ecuador nach Belgien, wo er zunächst in den Jugendmannschaften von Brügge aktiv war, bevor er den Sprung in die Profimannschaft schaffte. Dort entwickelte er sich schnell zu einem der gefragtesten Innenverteidiger der belgischen Liga, dank seiner Kombination aus Zweikampfstärke, Schnelligkeit und taktischer Flexibilität - Eigenschaften, die exakt zu Iraolas bevorzugtem Spielstil passen.

Zusätzlich ist der Ecuadorianer bereits fest im Kader seiner Nationalmannschaft verankert und wird als einer der vielversprechendsten Abwehrtalente seines Landes angesehen. Sein Profil als athletischer, balancierter Verteidiger macht ihn zu einem idealen Kandidaten, um die Lücke zu schließen, die Konaté hinterlassen wird, und gleichzeitig ein Fundament für die künftige Defensive von Liverpool zu bilden. Die Diskussion um den Transfer hat bereits im Januar begonnen, als erste Berichte Ordóñez in Verbindung mit Liverpool brachten.

Jetzt, da der Abschied von Konaté konkret wird, könnte das Interesse des englischen Klubs deutlich konkreter werden. Iraola, der nach drei erfolgreichen Jahren in Bournemouth nun in der Premier League starten will, arbeitet bereits intensiv an der Zusammenstellung seines Kaders. Für ihn wäre Ordóñez nicht nur ein sofortiger Ersatz, sondern ein Spieler mit hohem Entwicklungspotenzial, der über mehrere Spielzeiten hinweg eine Schlüsselrolle übernehmen könnte.

Sollte sich der Deal realisieren, würde Liverpool damit nicht nur einen jungen, talentierten Innenverteidiger verpflichten, sondern gleichzeitig ein langfristiges Projekt für die Defensive starten, das sowohl den aktuellen als auch den zukünftigen Anforderungen des Wettbewerbs gerecht wird





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