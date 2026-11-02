Liverpool-Verärgerung: Gravenbench-Like gegen Arsenal löst Fan-Wut aus

Ryan Gravenberch wird von Liverpool-Fans scharf kritisiert, weil er Jurrien Timber nach der 0:1-Niederlage gegen Arsenal in den sozialen Medien unterstützt.

Liverpool hat am vergangenen Sonntag eine deutliche 0:1-Niederlage gegen Tabellenführer Arsenal hinnehmen müssen, was die Frustration im Stadion und in den sozialen Medien weiter anheizt. Die Reds blieben beim Auswärtsspiel komplett ohne einen einzigen Schuss aufs Tor und erlitten damit ihre erste Heimniederlage gegen die Gunners seit 14 Jahren. Trotz dieser enttäuschenden Performance hält man mit 15 Punkten und nur vier Siegen aus neun Partien immerhin noch Rang fünf in der Premier League.

Enttäuschende Vorstellung und taktische Entscheidungen

Der Kontrast zwischen den Mannschaften war markant, da Liverpool trotz eines teuren Offensive-Kaders um Florian Wirtz für 125 Millionen Euro, Bradley Barcola für 125 Millionen Euro und Alexander Isak für 145 Millionen Euro chancenlos blieb. Dagegen agierte Arsenal kaltblütig und sicherte sich den Sieg durch das einzige Tor des Tages von DFB-Star Kai Havertz. Trainer Jürgen Klopp vertraute im Mittelfeld auf den Youngster Toni Nyoni an der Seite von Alexis Mac Allister, während Mittelfeldstar Ryan Gravenberch für 90 Minuten auf der Ersatzbank saß.

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Gravenberch steht auf der Bank

Ryan Gravenberch, der 24-jährige zentrale Mittelfeldspieler, der in der Saison 2022/23 noch für den FC Bayern München aktiv war, blieb diesmal ohne Einsatzzeit. Bis zu diesem Zeitpunkt stand er in der aktuellen Spielzeit nur siebenmal in der Startelf, was die Entscheidung gegen ihn noch schwerer wiegen lässt. Die taktische Ausrichtung zugunsten von Nyoni und Mac Allister sorgte für Gesprächsstoff, da die Mannschaft offensive Schwächen zeigte.

Social-Media-Interaktion löst Kontroverse aus

Ein weiterer Faktor, der die Wut unter den Reds-Anhängern weiter befeuerte, war das Verhalten von Ryan Gravenberch nach der Partie. Der britische Bericht der Zeitung The Sun zufolge setzte Gravenberch ein Like unter den Post von Arsenals Jurrien Timber. Die beiden sind seit ihrer gemeinsamen Zeit bei Ajax Amsterdam eng befreundet und treffen sich regelmäßig auf Länderspielreisen mit den Nationalmannschaften der Niederlande. Timber hatte ein Foto von sich mit Gravenberchs Teamkollegen Mac Allister geteilt.

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Wütende Fans fordern Disziplinarmaßnahmen

Die Reaktion der Liverpool-Fans auf diesen scheinbaren Akt der Loyalität gegenüber dem Gegner war massiv und schnell. Viele Kommentatoren äußerten ihre Empörung über die Interaktion, da Timber unter seinem Post sogar schrieb: "Stolz auf das Team! Genießt diesen Sieg, Gunners." In diesem Kontext, der im Rahmen eines hitzigen Wortgefechts geteilt wurde, wirkte das Like von Gravenberch wie ein Stich ins Herz der Anhänger. Ein User forderte sogar eine offizielle Disziplinarstrafe für den ehemaligen Bayern-Star.

Like entfernt und anhaltende Kritik

Inzwischen ist das Like von Gravenberch unter dem Post von Timber nicht mehr sichtbar, was auf eine schnelle Reaktion des Spielers oder seiner Berater hindeutet. Dennoch bleibt die Situation für das Verhältnis zwischen dem Spieler und der Anhängerschaft angespannt. Die Kombination aus der sportlichen Enttäuschung durch die 0:1-Niederlage, die ausgebliebene Einsatzzeit und die wahrgenommene Loyalität zum Gegner hat bei vielen Fans das Vertrauen in Gravenberch weiter erschüttert. Die Kritik wird auch deshalb so laut geübt, da Liverpool in der Premier League um die Spitzenplätze mitmischt und jede Niederlage gegen direkte Konkurrenten wie Arsenal teuer bezahlt wird.

Ausblick auf das weitere Saisonverlauf

Die aktuelle Formkurve von Liverpool zeigt, dass das Team trotz des fünften Platzes in der Tabelle instabil agiert. Mit nur vier Siegen in neun Spielen ist der Druck auf die Spieler und das Trainerstab gewaltig. Ryan Gravenberch steht vor der Aufgabe, sein Vertrauen zurückzugewinnen, sei es durch Einsatzzeiten oder durch ein stärkeres Engagement im Spiel. Die Fans erwarten mehr Leidenschaft und eine klare Distanz zu Spielern der Rivalen, um die Einheit des Vereins zu wahren. Die kommenden Spiele werden entscheidend sein, um die Talfahrt zu stoppen und die Position in den oberen Tabellenregionen zu festigen.