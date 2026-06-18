Liverpool verpflichtet Hugo Munoz: 40-Millionen-Transfer von Osasuna perfekt

Der FC Liverpool hat die Verpflichtung des spanischen Flügelstürmers Hugo Munoz von CA Osasuna bekannt gegeben. Die Ablösesumme beträgt 40 Millionen Euro, wovon 20 Millionen an Real Madrid fließen, da sich die Königlichen eine 50-Prozent-Beteiligung am Weiterverkauf gesichert hatten. Munoz ist der erste Neuzugang unter Trainer Andoni Iraola und soll die Offensive der Reds verstärken.

Der FC Liverpool hat sich die Dienste des spanischen Flügelstürmers Hugo Munoz gesichert. Der 21-Jährige wechselt vom spanischen Erstligisten CA Osasuna an die Anfield Road und kostet die Reds eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro.

Das berichtet The Athletic unter Berufung auf klubinterne Quellen. Demnach aktivierte Liverpool eine Ausstiegsklausel im Vertrag des Spielers und überweist die Summe in zwei Raten. Munoz war auch beim Premier-League-Konkurrenten Newcastle United ein Thema, doch Liverpool zog die Option und sicherte sich die Unterschrift des Offensivtalents. Der Transfer ist der erste Neuzugang unter dem neuen Trainer Andoni Iraola, der erst kürzlich das Ruder an der Anfield Road übernommen hat.

Iraola, der zuvor bei Rayo Vallecano und Bournemouth erfolgreich war, setzt auf schnelle und direkte Flügelspieler - und Munoz passt perfekt in dieses Anforderungsprofil. Bevor der Wechsel endgültig vollzogen werden kann, reiste Munoz bereits zu medizinischen Untersuchungen ins Trainingslager der Reds in Atlanta, USA. Läuft alles glatt, unterschreibt der Spanier einen Vertrag über sechs Jahre mit Option auf ein weiteres. Die Verantwortlichen in Liverpool zeigen sich zuversichtlich, dass Munoz sofort eine Verstärkung für den Kader darstellt.

Der gebürtige Katalane wurde in der Jugend des FC Barcelona und des CF Damm ausgebildet, bevor er 2021 in die U19 von Real Madrid wechselte. In der spanischen Hauptstadt verbrachte er vier Jahre, gab 2025 sein Debüt für die Profis und absolvierte insgesamt vier Spiele für die erste Mannschaft. Im Juli des vergangenen Jahres entschied sich Munoz für einen Wechsel zu Osasuna, um mehr Spielpraxis zu sammeln.

Diese Rechnung ging voll auf: In der abgelaufenen Saison wurde er zum Stammspieler, bestritt 36 Pflichtspiele und erzielte dabei sieben Tore und fünf Vorlagen. Seine Leistungen blieben auch international nicht unbemerkt, weshalb Liverpool nun zuschlug. Interessant ist jedoch, dass nicht nur Osasuna von diesem Transfer profitiert. Real Madrid sicherte sich beim Verkauf von Munoz an den Klub aus Pamplona eine 50-Prozent-Beteiligung an einem etwaigen Weiterverkauf.

Das bedeutet, dass die Königlichen nun die Hälfte der Ablösesumme, also 20 Millionen Euro, kassieren - ohne dass der Spieler jemals das Trikot von Real Madrid im Pflichtspiel getragen hätte. Diese Klausel war damals eine clevere Strategie der Madrilenen, um sich bei vielversprechenden Talenten ein Hintertürchen offen zu halten. Für Liverpool ist Munoz vor allem aufgrund seiner Geschwindigkeit, Dribbelstärke und Zielstrebigkeit vor dem Tor interessant.

Er gilt als klassischer Außenstürmer, der sowohl auf dem linken als auch auf dem rechten Flügel einsetzbar ist. Mit seiner Verpflichtung reagiert der Klub auf die zunehmende Konkurrenz in der Premier League und stärkt die Offensive für die kommende Saison. Insgesamt zeigen die Reds damit einmal mehr ihre Ambitionen, in der neuen Spielzeit um die Meisterschaft mitzuspielen. Neben dem sportlichen Aspekt ist der Transfer auch ein Zeichen für die neue Ära unter Iraola, der taktische Flexibilität und hohes Pressing bevorzugt.

Munoz wird voraussichtlich als Backup oder Herausforderer für die etablierten Stars wie Mohamed Salah oder Luis Díaz eingeplant. Der junge Spanier bringt jedoch das Potenzial mit, sich langfristig einen Stammplatz zu erkämpfen. Die Fans in Liverpool dürfen gespannt sein, wie sich der schnelle Flügelflitzer im englischen Fußball schlagen wird. Fest steht: Mit Hugo Munoz hat Liverpool ein vielversprechendes Talent verpflichtet, das in den kommenden Jahren noch für Furore sorgen könnte.

Der Deal zeigt zudem die engen Verflechtungen auf dem internationalen Transfermarkt, bei dem sogar Vereine profitieren, die den Spieler schon lange abgegeben haben





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