Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers: Jota im Fokus, um die Erfolgsspur zurückzugewinnen

Liverpool empfängt die Wolverhampton Wanderers im englischen Premier League. Der FC Liverpool will nach zuletzt zwei enttäuschenden Ergebnissen mit einem Sieg gegen die Wolves wieder in die Erfolgsspur gelangen. Diogo Jota ist ein Schlüsselfaktor im Angriff der Reds, um die Wolves zu besiegen.

Kicker bietet seinen Nutzern die Möglichkeit, auf seinen digitalen Plattformen mit Werbung und Tracking wie gewohnt zuzugreifen. Die Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Nähere Informationen zu Werbe- und Analyse-Trackern finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie. Mit dem PUR-Abo können Sie kicker auf seinen digitalen Plattformen ohne Werbetracking und praktisch werbefrei nutzen. Das PUR-Abo ersetzt kein bestehendes Digitalabo.

Bitte beachten Sie, dass für das Lesen unserer Plus-Artikel zusätzliche Kosten anfallen. Weitere Informationen zu kicker+ finden Sie ... um Ihnen relevante Inhalte und personalisierte Werbung zu bieten, setzen wir Cookies und andere Technologien ein. Damit messen wir, wie und womit Sie unsere Angebote nutzen. Diese Daten geben wir auch an Dritte weiter. Die Anzahl unserer Partner beträgt aktuell ... Wir greifen dabei auf Ihr Endgerät zu, speichern Cookies oder sonstige Informationen und wir oder Dritte können mit diesen sowie mit persönlichen Identifikatoren (z. B. Geräte-Kennungen oder IP-Adressen) und basierend auf Ihrem individuellen Nutzungsverhalten ... Cookies helfen dabei, Inhalte von sozialen Netzwerken und eingebettete Inhalte von Drittanbietern anzuzeigen. Es können genaue Standortdaten und Informationen über Gerätemerkmale verwendet werden. ... Personalisierte Inhalte, Inhaltsmessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung ausspielen Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln. Anzeigen können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können mehr Daten hinzugefügt werden, um Anzeigen besser zu personalisieren. Die Anzeigen-Leistung kann gemessen werden. Hinweis zur Datenübermittlung außerhalb der EU: Je nach Einzelfall werden Daten außerhalb der Europäischen Union im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter verarbeitet. Dies findet nur statt, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO erfüllt sind. Die Rollenverteilung wird ziemlich ersichtlich. Liverpool gibt den Ton an, die Wolves kriegen zu wenig Druck drauf. Diogo Jota aus zehn Metern mit einer ungestörten Direktabnahme, viel fehlt nicht. Munterer Beginn der Hausherren. Nach einer Eckball-Variante kommt Alexander-Arnold im Rücken der Abwehr zum Abschluss, er trifft den Ball aber nicht sauber. Arsenal hat den Vorsprung der Reds auf vier Punkte minimiert, die aber nachziehen und ihn wieder auf sieben Zähler ausweiten können. Das soll heute unter anderem mit Diogo Jota im Angriff klappen. Der Motor des FC Liverpool kam zuletzt etwas ins Stottern: Nach dem blamablen Aus im FA Cup bei Plymouth Argyle folgte in der Liga ein 2:2 im Merseyside-Derby bei Everton. Gegen die Wolves will das Team von Arne Slot nun in die Erfolgsspur zurückkehren. Anpfiff ist um 15 Uhr





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Fußball Premier League Liverpool Wolverhampton Wanderers Diogo Jota Arne Slot

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wolverhampton Wanderers : | 25. SpieltagInfos, Statistik und Bilanz zum Spiel FC Liverpool - Wolverhampton Wanderers

Weiterlesen »

Wolverhampton Wanderers - FC Arsenal : | 23. SpieltagInfos, Statistik und Bilanz zum Spiel Wolverhampton Wanderers - FC Arsenal

Weiterlesen »

Wolverhampton Wanderers - FC Arsenal 0:0 | 23. SpieltagLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Wolverhampton Wanderers - FC Arsenal

Weiterlesen »

Wolverhampton Wanderers - Aston Villa : | 24. SpieltagInfos, Statistik und Bilanz zum Spiel Wolverhampton Wanderers - Aston Villa

Weiterlesen »

Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 2:0 | 24. SpieltagSchema zum Spiel Wolverhampton Wanderers - Aston Villa

Weiterlesen »

Blackburn Rovers - Wolverhampton Wanderers : | 4. RundeInfos, Statistik und Bilanz zum Spiel Blackburn Rovers - Wolverhampton Wanderers

Weiterlesen »