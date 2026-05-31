Liverpools Trennung von Arne Slot kompliziert Leverkusens Trainersuche

Die Entlassung von Arne Slot beim FC Liverpool hat Folgen für Bayer Leverkusen. Andoni Iraola fällt als Kandidat aus, weil er nach Liverpool wechselt. Oliver Glasner ist nun der Topkandidat, aber die AC Mailand zeigt ebenfalls Interesse. Die Verantwortlichen stehen unter Druck, da wertvolle Zeit für die Kaderplanung verloren geht.

Der FC Liverpool hat sich am Samstag von Trainer Arne Slot (47) getrennt und damit ein internationales Trainerbeben ausgelöst. Dieser Rauswurf hat weitreichende Folgen, insbesondere für Bayer Leverkusen .

Bereits am 22. Mai 2026 hatte BILD mit der Schlagzeile "Wirtz-Klub will Iraola: Klaut Liverpool Bayer die Glasner-Alternative?

" über die Interessenlage berichtet. Nach der Entlassung Slots scheint genau dieses Szenario nun Realität zu werden. Für Leverkusen bedeutet dies, dass Andoni Iraola (43), der bislang als Kandidat im Gespräch war, trotz guter Gespräche von der Liste gestrichen werden muss. Der Bask wird voraussichtlich von Bournemouth zu Liverpool wechseln.

Der Druck auf die Geschäftsführer Simon Rolfes (44) und Fernando Carro (61) nimmt consequently stetig zu. Die Suche nach einem Nachfolger für den derzeit noch amtierenden Kasper Hjulmand (54) ist für sie zur Chefsache geworden. Bislang haben Sportchef Rolfes und Klubboss Carro dem Dänen seine Entlassung noch nicht mitgeteilt; dies soll erst geschehen, wenn ein neuer Trainer gefunden ist. Hjulmands Vertrag läuft bis 2027, und eine Verlängerung wäre nach dem bevorstehenden Wechsel nicht vermittelbar.

Die Hoffnung liegt nun darauf, dass Oliver Glasner (51) seine Zusage für Leverkusen gibt. Die Gespräche mit Glasners Management sind bereits weit fortgeschritten, und er ist seit Wochen der Wunschkandidat. Seine Entscheidung hängt die Zukunft der Werkself maßgeblich ab. Glasner wird Crystal Palace als Titelsammler verlassen, nachdem er in diesem Jahr die Conference League sowie zuvor den FA Cup und den englischen Supercup 2025 gewonnen hat.

Allerdings ist auch beim Österreicher die Konkurz groß: Die AC Mailand möchte ihn ebenfalls unbedingt als neuen Trainer verpflichten. Laut "Gazzetta dello Sport" wird Glasner am Dienstag zu Gesprächen in Mailand erwartet. Er könnte dort gemeinsam mit Ralf Rangnick (67, der vermutlich Sportdirektor werden soll) einsteigen. Damit schwinden für Leverkusen die Alternativen: Filipe Luis (40, wechselt nach Monaco) und Michel (50, verlässt Girona und geht zu Ajax Amsterdam) stehen nicht mehr zur Verfügung.

Mit jedem weiteren Tag, der vergeht, verliert der Werksklub wertvolle Zeit für die Kaderplanung. Den Verantwortlichen ist seit März klar, dass ein Trainerwechsel unausweichlich ist, doch die Suche gestaltet sich aufgrund der sich schnell verändernden Marktlage als äußerst komplex





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Liverpool Arne Slot Bayer Leverkusen Oliver Glasner Andoni Iraola

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FC Liverpool trennt sich von Arne Slot - Kontakt zu Jürgen Klopp aufgenommenDer FC Liverpool hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Arne Slot getrennt. Als möglicher Nachfolger gilt Andoni Iraola von Bournemouth. Zudem soll Klub-Besitzer John Henry Kontakt zu Jürgen Klopp aufgenommen haben.

Read more »

FC Liverpool entlässt Arne Slot - Klopp-Kontakt sorgt für SpekulationenDer FC Liverpool hat Trainer Arne Slot nach einer enttäuschenden Saison entlassen. Als Nachfolger werden Andoni Iraola und sogar Jürgen Klopp gehandelt.

Read more »

FC Liverpool trennt sich von Trainer Arne SlotDie Reds ziehen die Reißleine: Der FC Liverpool trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Arne Slot. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.

Read more »

FC Liverpool feuert Trainer Arne SlotFür den Nachfolger von Jürgen Klopp ist das Kapitel FC Liverpool nach zwei Saisons beendet. Der Premier-League-Klub trennt sich vom niederländischen Trainer Arne Slot.

Read more »