Herzlich willkommen zum Bundesliga-Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen! Verfolge das Spiel im Signal Iduna Park hier bei uns im Liveticker.

Herzlich willkommen zum Bundesliga-Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen! Verfolge das Spiel im Signal Iduna Park hier bei uns im Liveticker. Ein starker Steckpass aus dem Mittelfeld auf Maximilian Beier gerät etwas zu lang, sodass der Angreifer den Ball nicht mehr erreichen kann.

Nach einer Freistoßflanke von Miguel Gutierrez, die zunächst abgefangen wird, kommt Nathan Tella zum Abschluss. Sein Schuss geht jedoch links am Tor vorbei. ⚽ Nach einem hohen Ballgewinn kommt Felix Nmecha an der Strafraumgrenze zum Abschluss und trifft zur Führung für den BVB. Eine gute Flanke von rechts erreicht Patrik Schick im Dortmunder Strafraum.

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Seine geplante Ablage landet jedoch nicht präzise genug bei Ibrahim Maza. Konstantinos Karetsas zieht von der rechten Seite nach innen und schließt ab. Der abgefälschte Ball landet bei Serhou Guirassy, doch Edmond Tapsoba reagiert am schnellsten und klärt per Kopf. Im Zentrum versucht sich Equi Fernandez für Leverkusen durchzusetzen, bleibt aber hängen.