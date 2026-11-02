Lizarazu kritisiert Kylian Mbappé nach Ballon-d'Or-Wahl

Bixente Lizarazu übt harte Kritik an Kylian Mbappé nach der Ballon-d'Or-Wahl. Der Real-Stürmer wird wegen seines Verhaltens und seiner Rolle im Team kritisiert.

Real-Superstar Kylian Mbappé (27) hatte im Vorfeld des Ballon d'Or wochenlang für sich selbst geworben. Am Ende wurde jedoch nicht er zum Weltfußballer gewählt, sondern der Bayern-Stürmer Harry Kane (33). Mbappé musste sich mit Platz 2 zufriedengeben, und nun äußert sich die französische Bayern-Legende Bixente Lizarazu (56) deutlich über seinen Landsmann.

Lizarazu hat in der TV-Sendung Telefoot harte Kritik an Mbappé geübt. Der 97-malige Nationalspieler, der mit Frankreich Welt- und Europameister wurde, sagte, Mbappé sei rund um den Ballon d'Or völlig entgleist. Ihm habe dieses Verhalten überhaupt nicht gefallen.

Also read Ballon d'Or 2026: Harry Kane gewinnt, Journalisten-Wahl sorgt für Verwirrung

Nach Lizarazus Einschätzung zeigte Mbappé ein extrem egozentrisches Verhalten. Es habe an Demut gefehlt, er habe vor allem auf seine Selbstvermarktung gesetzt und dabei die anderen vergessen. Der Eindruck sei entstanden, dass es nur ihn gebe und die übrigen Spieler gar nicht existierten.

Bixente Lizarazu kritisiert das Verhalten von Kylian Mbappé

Lizarazu kennt den Profifußball aus eigener Erfahrung auf höchstem Niveau. Mit dem FC Bayern gewann er die Champions League, sechs Meistertitel und fünfmal den Pokal. Seine Worte haben deshalb großes Gewicht, zumal er selbst jahrelang für Erfolge im Mannschaftsverbund stand.

Advertisement

Er forderte, dass Mbappé in die französische Nationalmannschaft zurückkehren müsse, und zwar mit kollektiven Werten im Gepäck. Diese Werte seien letztlich entscheidend, damit die Bleus zum Sieg kommen. Individuelle Leistungen allein reichten dafür nicht aus.

Kylian Mbappé vor einer Rückkehr zu Teamwerten

Lizarazu verwies außerdem darauf, dass Mbappé zuletzt Phasen erlebt habe, in denen er seine Vereine und Mannschaften nicht zum Sieg führen konnte. Darüber solle der Stürmer nachdenken. Viele Tore seien zwar wichtig, entscheidend sei aber, die eigene Mannschaft zum Erfolg zu führen.

Am Sonntag führte Mbappé Real Madrid zu einem souveränen 3:0-Sieg bei Racing Santander. Er traf zum 1:0 und zeigte beim anschließenden Jubel einen Finger in Richtung der TV-Kamera. Diese Geste sollte wohl bedeuten, dass er die Nummer 1 sei.

Die Kritik aus Frankreich trifft damit auf einen Spieler, der sportlich weiterhin im Rampenlicht steht. Wie Mbappé auf die Vorwürfe reagiert, blieb zunächst offen. Die Debatte über seine Rolle im Team dürfte durch die Äußerungen von Lizarazu jedoch weiter an Fahrt gewinnen.