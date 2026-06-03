Der Traditionsverein TSV 1860 München kämpft um die Lizenz für die 3. Liga. Bis Mittwoch muss der Klub 2,7 Millionen Euro Liquidität nachweisen. Millioneninvestor Hasan Ismaik, der für die Krise mitverantwortlich sein soll, verweigert die Zahlung. Der DFB entscheidet über den Verbleib der Löwen im Profifußball.

Die Zukunft des TSV 1860 München in der 3. Liga bleibt ungewiss und hängt an der Lizenz vergabe durch den Deutschen Fußball-Bund ( DFB ). Bis Mittwoch muss der Verein dem Verband nachweisen, dass er über die erforderliche Liquidität verfügt, um den Spielbetrieb in der dritten Liga sicherzustellen.

Dafür müssen rund 2,7 Millionen Euro aufgebracht werden. Im Mittelpunkt des finanziellen Dramas steht Millioneninvestor Hasan Ismaik, der sich jedoch weigert, das von ihm angeblich mitverursachte Finanzloch zu stopfen. Medienberichten zufolge hatte Ismaik Ende Mai bestehende Darlehensverträge mit dem Verein kurzfristig gekündigt, was die prekäre Lage weiter verschärfte. Der Klub hat bereits rechtliche Schritte gegen diese Kündigung eingeleitet.

Parallel dazu kehrte Geschäftsführer Gernot Mang vorzeitig aus dem Urlaub zurück, um an den bevorstehenden Entscheidungen mitzuwirken und den Verein in der kritischen Phase zu vertreten. Der umstrittene Investor Hasan Ismaik hat indes mit einer kryptischen Aussage für leichte Hoffnung bei den Löwen-Fans gesorgt. Gegenüber Medien wie "BR24Sport" und der "Süddeutschen Zeitung" erklärte er, er denke, dass der Verein in der 3. Liga bleibe, und betonte, dass jeder besonders hart daran arbeite, den Klassenerhalt zu sichern.

Diese Äußerungen erinnern an das Jahr 2017, als Ismaik den damaligen Abstieg aus der 2. Bundesliga mit einer simplen "4" angekündigt hatte. Ob seine aktuellen Andeutungen tatsächlich auf eine positive Entwicklung hindeuten, bleibt jedoch unklar. Verhandlungen zwischen Ismaik und dem Verein über die Übernahme der finanziellen Verpflichtungen sind weiterhin im Sande verlaufen.

Sollte der DFB dem TSV 1860 die Lizenz verweigern, droht der Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern. Im Falle eines Lizenzentzugs und des damit verbundenen Abstiegs wäre der Platz in der 3. Liga nominell für den bestplatzierten Absteiger der vergangenen Saison reserviert. Das wäre zunächst der TSV Havelse gewesen.

Wie der "Münchner Merkur" berichtet, verzichten die Niedersachsen jedoch darauf, das Angebot anzunehmen, und stufen Planungen für die 3. Liga als "unseriös" ein. Damit rückt als nächster berechtigter Klub der FC Erzgebirge Aue nach, der als Tabellenachtzehnter der letzten Spielzeit den Abstieg in die Regionalliga noch abwenden könnte. Der sächsische Verein würde somit in die dritte Liga zurückkehren, falls 1860 München die Lizenz entzogen wird.

Diese mögliche Nachrückregelung zeigt, wie groß die Auswirkungen des Münchner Lizenzdramas auf die gesamte Ligastruktur sind. Parallel zu den sportlich-finanzkrisenhaften Entwicklungen sorgt der TSV 1860 für eine irritierende公关-Maßnahme: Die Eröffnung eines neuen Fan-Shops am Münchner Flughafen. Der Laden, direkt neben einer Fastfood-Kette gelegen, wird von einer Merchandising-Firma betrieben, an der Investor Hasan Ismaik alle Anteile hält. Zur Eröffnung wurde sogar der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger eingeladen, der in der Pressemitteilung die "Strahlkraft des bayerischen Fußballs" pries.

Diese Inszenierung wirkt inmitten der akuten Existenzkrise des Klubs befremdlich und unterstreicht die任人异乎寻常的商业优先于体育稳定的优先权冲突。Der Verein steht somit vor einer historischen Entscheidung, die nicht nur seine sportliche Zukunft, sondern auch die gesamte Drittligastruktur beeinflussen wird





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