Lizi Gozalishvili, Teilnehmerin von The Voice of Germany, beginnt ein Musikstudium in Bonn und veröffentlicht jetzt ihren ersten deutschsprachigen Titel Medusa.

Die 22-jährige Lizi Gozalishvili erlebt einen markanten Einschnitt in ihrer Karriere, nachdem sie bei der Sendung The Voice of Germany die Halbfinals verpasst hat. Der abrupte Übergang von der großen TV-Bühne mit Millionenpublikum zum ruhigen Uni-Alltag fällt ihr schwer, da sie sich plötzlich in einer leeren Phase wiederfindet, in der das Singen und Songwriting fast komplett zu den Nebensächlichkeiten wurden.

Karriere-Pause und Neustart in Bonn

Nach dem Ausscheiden bei der Castingshow, bei der Giovanni Zarrella als ihr Coach fungierte, begann Lizi Gozalishvili kurzfristig ihr Studium an der Universität Bonn. In den ersten Wochen nach dem Wettbewerb drehte sich ihr Leben fast ausschließlich um akademische Verpflichtungen, während die Musik eine untergeordnete Rolle spielte und sie kaum neue Songs schrieb oder öffentlich auftrat.

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Diese emotionale Distanz zu ihrer eigenen Karriere wirkte auf die georgische Sängerin wie ein Schock. Sie beschrieb das Gefühl, als ob die Zeit vor der Show in ihrem Leben nicht existiert hätte, was sie als gruselig empfindet. Als sie das aktuelle Format von The Voice im Fernsehen verfolgte, drückte ihr das Herz, da sie den Wunsch hegte, wieder auf der Bühne zu stehen.

Der Einstieg in eine Funk-Band

Sechs Monate nach dem Ende der Sendung öffnete sich die nächste berufliche Tür, als sie nach einem Konzertabend an der Universität zwei Mitglieder einer Funk-Band ansprach. Diese suchten damals eine Sängerin, und Lizi Gozalishvili stieg umgehend in die Gruppe ein. Dieser Schritt markierte den Wendepunkt zurück in die aktive Musikszene.

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Inzwischen ist die Künstlerin seit zweieinhalb Jahren fester Bestandteil ihrer eigenen Band und hat auf der Bühne etliche Auftritte absolviert. Ihre Diskografie wuchs in dieser Zeit um zwei EPs und mehrere Singles, was zeigt, dass sie ihre frühere Naivität abgelegt hat und nun gezielt an ihrer Präsenz arbeitet.

Meilenstein des deutschsprachigen Debüts

Für ihr aktuelles Projekt wagt Lizi Gozalishvili etwas Neues, indem sie zum ersten Mal einen Song komplett auf Deutsch komponiert. Das Stück Medusa entstand improvisiert im Musikraum ihres Schwagers, als ihr während des Klavierspielens plötzlich die Zeile Da kommt 'ne Dame, in schwarzem Kleid, blutrotem Schal, in den Sinn kam.

Seit ihrem 14. Lebensjahr verfasste sie vorwiegend englische Texte, doch die Konzentration auf deutsche Musik führte zu einer stilistischen Veränderung. Sie beobachtet, dass sie in georgischer Sprache extrovertiert ist, im englischen Kontext aber schüchterner wirkt, während sie sich beim Schreiben auf Deutsch plötzlich den Mut nimmt, laut und ehrlich zu sein.

Zukunftsperspektiven und Studienabschluss

Der neue Titel Medusa handelt von nicht erwideter Liebe, eine Thematik, die Lizi Gozalishvili aus ihrer eigenen Beziehungssituation speist. Sie nutzt das Schreiben als kreative Methode, um sowohl Glück zu erfahren als auch Material für zukünftige Produktionen zu generieren, was sie als eine Win-Win-Situation beschreibt.

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Nebst ihrer musikalischen Laufbahn setzt sie ihr Studium der Musik- und Medienwissenschaften fort und arbeitet parallel in der Medienbranche. Zusätzlich tritt sie weiterhin auf Hochzeiten auf, während ihr langfristiges Ziel unverändert darin besteht, irgendwann hauptberuflich von ihrer eigenen Musik leben zu können.