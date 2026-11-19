Ein Lkw mit Altbatterien brannte auf der A3 in der Oberpfalz. Die Autobahn ist gesperrt, der Verkehr steht still. Die Lösung ist komplex und dauerte Stunden.

Am Donnerstagvormittag sorgte ein schwerer Brand auf der Autobahn A3 in der Region Oberpfalz für massiven Verkehrschaos und eine komplette Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Regensburg. Eine massive Rauchwolke hängte bedrohlich über der Strecke, während der Verkehr zum Erliegen kam. Ein Lastwagen, der mit alten Batterien und Elektroschrott beladen war, ging in voller Flamme auf. Trotz des intensiven Feuers blieb der Fahrer unverletzt, doch für die Autofahrer, Pendler und die eingesetzten Rettungskräfte wurde der Vormittag zu einer extremen Geduldsprobe. Die genaue Ursache für den Brand ist bisher noch nicht bekannt.

Technische Herausforderung durch Lithium-Ionen-Akkus

Das größte Problem für die eingesetzten Feuerwehren stellte nicht nur das offene Feuer dar, sondern die besondere Beschaffenheit der Ladung. Der Transport von Lithium-Ionen-Akkus birgt spezifische Gefahren, da bei einem Brand eine Kettenreaktion namens "thermisches Durchgehen" ausgelöst werden kann. Experten weisen darauf hin, dass bei diesem Prozess Temperaturen von bis zu 1000 Grad Celsius entstehen können. Ein weiteres Risiko besteht darin, dass manche dieser Akkus im Brandfall sogar selbst Sauerstoff freisetzen.

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Dadurch wird die Löscharbeit erheblich erschwert. Während Wasser zwar kühlend wirkt, kann es die Verbrennung nicht effektiv ersticken, da der notwendige Sauerstoff von der Batterie selbst bereitgestellt wird. Dies führt dazu, dass es im Innerer der Ladung weiterglühen kann und die Flammen erneut aufflammen können, selbst wenn die äußeren Flammen bereits gelöscht scheinen. Die Situation ist daher instabil und erfordert eine dauerhafte Überwachung.

Komplexität der Löscharbeiten mit schwerem Gerät

Zusätzlich zu den chemischen Risiken stellte die räumliche Anordnung der Ladung eine große Hürde dar. Da Geräte und Batterien dicht an dicht auf der Ladefläche lagen, erreichte das Löschwasser den Kern der Brandherde kaum. Um die Glut彻底 zu löschen, mussten die Einsatzkräfte die Ladung oft mit schwerem Gerät auseinanderziehen, um jeden einzelnen Akku erreichen zu können. Fünf verschiedene Feuerwehren waren im Einsatz, um die Lage unter Kontrolle zu bringen und die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten.

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Massiver Stau und Zeitverlust für Reisende

Am frühen Nachmittag brannte der Lkw noch weiter. Aufgrund der anhaltenden Glutgefahr und der notwendigen Sicherungsmaßnahmen ging die Polizei davon aus, dass die Vollsperrung noch "einige Stunden andauern" würde. Die Autobahnpolizei und die Feuerwehr baten die Verkehrsteilnehmer daher um große Geduld und umfahrende Routen, solange die Brandstelle nicht vollständig gesichert war.Vor der Auflösung der Sperrung hatte sich der Verkehr kilometerlang gestaut. Laut Angaben des ADAC mussten Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Velburg und Beratzhausen zeitweise mit rund elf Kilometern Stau rechnen. Dieser Engpass führte bei den Betroffenen zu mindestens einer Stunde Zeitverlust. Die Kombination aus dem unvorhergesehenen Brand, den komplexen Löscharbeiten und der daraus resultierenden Vollsperrung sorgte für eine erhebliche Beeinträchtigung des Berufs- und Alltagsverkehrs in der Region.