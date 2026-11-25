Auf der A3 bei Siegburg kippt ein Lkw in einer Baustelle um und blockiert beide Fahrtrichtungen. Die Fahrerin des Lasters überlebt den Unfall nicht. Die Vollsperrung soll noch länger dauern.

Auf der A3 bei Siegburg kippt ein Lkw in einer Baustelle um und blockiert beide Fahrtrichtungen. Die Fahrerin des Lasters überlebt den Unfall nicht. Die Vollsperrung soll noch länger dauern.

Siegburg - Eine 40 Jahre alte Lastwagenfahrerin ist auf der Autobahn 3 bei Siegburg im Bereich einer Baustelle mit ihrem Fahrzeug umgekippt und ums Leben gekommen. Die A3 wurde nach dem Unfall in der Nähe des Autobahnkreuzes Bonn/Siegburg in beide Richtungen gesperrt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Sperrung ziehe sich weiter hin, sagte der Sprecher gegen 18.00 Uhr. Die Bergung des Sattelzuges sei aufwendig.

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Es sei aktuell nicht absehbar, wann die Strecke wieder freigegeben werden könne, sagte er. Der 36 Jahre alte Beifahrer der Frau überlebte den Unfall mit schweren Verletzungen. Der Unfall passierte am frühen Morgen im Bereich einer Baustelle, wo die beiden Fahrtrichtungen mit je zwei Spuren nur von der Behelfswand getrennt sind. Das Fahrzeug war dem Sprecher zufolge zunächst links an die Mittelleitplanke der Baustelle geraten und dann umgestürzt.

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Der Laster liege quer über drei der vier Fahrspuren, zudem sei Diesel ausgelaufen. Daher sei die Bergung des Lkw sehr zeitaufwendig, auch die über eine lange Strecke niedergerissene Mittelleitplanke müsse repariert werden. Die Fahrerin und der Beifahrer waren bei dem Unfall im Führerhaus eingeklemmt worden, sodass die Feuerwehr sie aus dem Fahrzeug befreien musste. Die "Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.

Bislang geht die Polizei von einem Alleinunfall aus", hieß es in einer Mitteilung.