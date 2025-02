Die leeren Gasspeicher in Europa sorgen für Sorgen. Die steigenden Preise und der Mangel an LNG machen die Energieversorgung angespannt. Der US-Präsident könnte von den hohen LNG-Exporten profitieren.

Die sich schnell leerenden Gasspeicher sorgen derzeit für Unruhe in Europa . Der Energie versorger Equinor fordert mehr LNG . Reibt sich Trump schon die Hände?Daten der Denkfabrik Bruegel explodierten die Einfuhren von amerikanischem LNG in die EU im Januar 2025 förmlich um mehr als die Hälfte von 4,23 auf 6,64 Millionen Kubikmeter. Doch das reicht offenbar nicht aus, um die Speicher ausreichend zu füllen.

Europa brauche „250 bis 350 LNG-Ladungen zusätzlich“, um seine Reserven wieder aufzufüllen, forderte Helge Haugane, Abteilungsleiter für Gas und Strom beim norwegischen Unternehmen Equinor, im. Der Gasverbrauch in Europa ist derzeit auf einem verhältnismäßig hohen Niveau. Das spiegelt sich auch in den steigenden Gaspreisen wider. Gegenwärtig sind die Gasspeicher mit etwa 46 Prozent nicht mal mehr zur Hälfte gefüllt (Stand: 12. Februar 2025), verglichen mit rund 66 Prozent zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Tatsächlich gibt es bei der Gasspeicherung derzeit unerwartete Probleme. Die Händler nutzen normalerweise Sommerverträge zur Speicherung, bei welchen das Gas in der Regel günstiger ist, um es dann im Winter profitabel verkaufen zu können. Diese Sommerverträge sind derzeit allerdings sogar teurer als die Winterverträge. Während die Sommerverträge Anfang 2024 im Schnitt noch knapp drei Euro pro Megawattstunde billiger waren als die Winterverträge, sind sie laut momentan mehr als zwei Euro teurer. Durch die hohen Sommerpreise haben die Händler wenig Anreiz, vor dem Winter 2026 Gas zu lagern, da sie Geld verlieren würden. Mit der Subvention sollen die Händler für das unrentable Geschäft der Speicherung im Sommer entschädigt werden. Eine solche Subvention werde die Sommerpreise im Vergleich zu den Winterpreisen allerdings noch mehr verteuern, kritisierte James Waddell, Leiter für europäisches Gas und globales LNG beim britischen Analyseunternehmen Energy Aspects Ltd. Derzeit gibt es laut ihm keine konkrete Subventionsregelung. Die Händler würden die Speicher wahrscheinlich erst dann wieder stärker nutzen, wenn es eine solche Regelung gäbe. Auch die gesetzlich vorgegebenen Füllstandsvorgaben (90 Prozent zum 1. November jedes Jahres) könnten die Händler nicht zu mehr Speicherung im Sommer bewegen, da sie wissen, dass Europa zur Erreichung dieser Vorgaben das Gas ohnehin importieren muss – unabhängig vom Preis. Eine deutliche Erhöhung der LNG-Importe ist laut Helge Haugane daher „entscheidend, um die Lager im Sommer wieder aufzufüllen“.Gastransport und -handel sind in Europa stark von den globalen Marktentwicklungen abhängig. Die Frage, ob Europa seine Energieversorgung langfristig sichern kann, hängt maßgeblich von der Verfügbarkeit von LNG ab. Die USA könnten in den nächsten Jahren ihre LNG-Exportkapazitäten deutlich ausbauen und der amerikanischen Wirtschaft dadurch einen Schub von rund 1,3 Billionen Dollar bescheren. Die großen Ziele des US-Präsidenten bei fossiler Energie würden ein größeres Angebot auf dem Weltmarkt und entsprechend niedrigere Energiepreise bedeuten. Das wäre gut für Europa und Deutschland, meint Scholz. Sefe erklärt auf Anfrage, dass jedes zusätzliche Molekül für Deutschland willkommen sei – sowohl aus Gründen der Versorgungssicherheit als auch wegen einer möglichen preisdämpfenden Wirkung. „Wir haben daher immer wieder betont, dass wir bereit sind, mehr LNG – aus den USA oder anderen Regionen – nach Deutschland zu bringen“, sagt ein Sprecher. Der Gasbezug solle jedoch aus möglichst unterschiedlichen Regionen und Ländern kommen, um spezifische Abhängigkeiten zu vermeiden. Auch wenn Uniper der größte Anbieter von Erdgasspeicheranlagen in Deutschland sei, hänge die Befüllung der Speicher „an der Bereitschaft der Erdgashandelsunternehmen, verfügbare Erdgaskapazitäten in den Speichern zu buchen“. Diese sei allerdings durch den Sommer-Winter-Spread „gering“





