LobbyControl vergibt den Brennenden Öltropfen an ExxonMobil und kritisiert die Verflechtung von Industrie und Politik. Der Klima Walk of Shame zielt auf Transparenz.

Am Mittag des Ereignistags versammelten sich etwa hundertfünfzig Menschen auf dem Vorplatz des Brandenburger Tor s in Berlin. Die Nichtregierungsorganisation LobbyControl hatte dort einen drei Meter langen, schwarz glänzenden Teppich auf dem Steinboden ausgerollt. Dieser diente als Bühne für den sogenannten Klima Walk of Shame. Bei diesem ungewöhnlichen öffentlichen Aufmarsch wollte der Verein seinen Negativ-Award, den Brennenden Öltropfen, überreichen.

Öffentliche Anprangerung von Klimakonzernen

Der Zweck dieser Veranstaltung liegt nicht in der Mobilisierung von Wut, sondern in der präzisen öffentlichen Anprangerung von Klimasündern. LobbyControl-Sprecherin Christina Deckwirth erklärte gegenüber dem Tagesspiegel, dass die Klimakrise konkrete Verantwortliche habe. Es gehe darum, Namen und bestimmte Konzerne sichtbar zu machen. Das Projekt soll die Öffentlichkeit aufmerksam machen und zeigt, wer für die Krisenentwicklung in Verantwortung steht.

Also read Deutschland und Großbritannien entwickeln gemeinsame Präzisionswaffen

Die Organisatoren planen insgesamt sechs solcher Verleihungen bis zum Sommer. Die Preise werden in verschiedenen Kategorien verliehen, darunter Big-Tech-Lobby, Medienmacht und Superreiche. Heute stand die Kategorie Big-Oil und Big-Gas-Lobby im Fokus. Durch die Kombination von Kunst und Unterhaltung soll ein neuer Zugang zu dem ernsten Thema geschaffen werden, um andere Zielgruppen zu erreichen.

Künstlerische Unterstützung und politische Kritik

Bei der Preisverleihung wurden LobbyControl von bekannten Persönlichkeiten aus der Entertainment-Branche unterstützt. Das Magier-Duo Siegfried & Joy trat auf, ebenso wie die Sängerin Alin Coen. Der Autor Marc-Uwe Kling, bekannt durch Die Känguru-Chroniken, hielt die Laudatio und erklärte, man wolle die Klimasünder aus den Hinterzimmern hervorholen und ans Sonnenlicht zerren. Nur durch diese Transparenz ließen sich ihre Machenschaften unterbinden.

Advertisement

Marc-Uwe Kling begründete die Verleihung an ExxonMobil mit deren Beteiligung an der größten Täuschungskampagne, die je eine Lobby losgetreten hat. Exxon habe frühe Untersuchungen zurückgehalten und stattdessen durch PR-Kampagnen Zweifel an der Klimawissenschaft gesät. Der Konzern werde stellvertretend für die gesamte Energie- und Gasindustrie ausgezeichnet, die die Öffentlichkeit über Jahrzehnte getäuscht habe.

Kritik an der Bundesregierung und Wirtschaftspolitik

Laut LobbyControl ist ExxonMobil nicht der alleinige Fokus, sondern Symbol für systemische Probleme. Der Verband kritisierte zudem Wirtschaftsministerin Katherina Reiche von der CDU. Ihnen wird eine enge Verflechtung mit der Öl- und Gaslobby vorgeworfen. Marc-Uwe Kling bezeichnete diese Verbindungen als klares Beispiel dafür, wie lobbyverseucht die Bundesregierung sei. Ob ein Regierungsmitglied den geplanten Sonderpreis für Politik erhalten wird, blieb vorerst unklar.

Die Teilnehmer, darunter die 68-jährige Barbara Stark, zeigten ihr Engagement für den Umweltschutz. Stark äußerte Besorgnis über die deutsche Klimapolitik und wollte mit ihrer Anwesenheit signalisieren, dass viele Menschen gegen aktuelle politische Weichenstellungen auf die Straße gehen. Nach der Zaubershow von Siegfried & Joy folgte die offizielle Verkündung des Preisträgers.

Zukünftige Installation im Regierungsviertel

Die Finanzierung von LobbyControl erfolgt überwiegend durch Spenden von Privatpersonen und Mitgliedsbeiträge. Der Verein setzt sich für Transparenz in der Politik und die Offenlegung von Parteispenden ein. Sprecherin Christina Deckwirth kündigte an, dass der Walk of Shame im nächsten Sommer dauerhaft und begehbar installiert werden soll. Der genaue Standort steht noch nicht fest, er soll jedoch im Regierungsviertel vor den Augen der Entscheidungsträger entstehen.