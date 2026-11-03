LOBERON Eröffnet Pop-up-Stores in München und Hamburg

LOBERON feiert Grand Openings in München und Hamburg. Guido Maria Kretschmer präsentiert neue Kollektionen und gestaltet die Eröffnungen in den Städten.

Die LOBERON GmbH hat die Eröffnung ihrer neuen Pop-up-Stores in München und Hamburg mit zwei exklusiven Eventtagen gefeiert. Am 16. Oktober 2026 begrüßte der Möbelhändler rund 150 Gäste am Viktualienmarkt in München, gefolgt von 140 Besuchern am 30. Oktober 2026 in der Hamburger Mönckebergstraße. Beide Locations dienen als temporäre Ankerpunkte der Marke und laden bis Ende Januar 2027 zum Stöbern und Verweilen ein.

Eröffnung am Viktualienmarkt in München

Der Pop-up-Store in München befindet sich seit dem 1. Oktober 2026 am Viktualienmarkt 6 und bleibt bis zum 30. Januar 2027 geöffnet. Auf einer Fläche von 477 Quadratmetern präsentiert LOBERON unter dem Motto "The Home of Joy & Light" seine Räumlichkeiten. Ein markantes Design-Element ist eine große Schleife am Eingang, durch die Kunden hindurchgehen, um direkt in die Atmosphäre der Marke einzutauchen.

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Der Eventtag begann mit einem "Willkommen Zuhause"-Brunch im Homemade-Stil. Schleifen-Cupcakes, frisch zubereitete Kaffeespezialitäten durch einen Barista und ein zentrales LOBERON Gartenhaus mit grüner Schleife bildeten den Fokus der Veranstaltung. Besucher konnten sich persönlich mit Stoffservietten besticken lassen und ihre Erlebnisse auf Karten festhalten.

Ein Highlight des Vormittags war das Wohnzimmergespräch mit Guido Maria Kretschmer, Susanne Töpfer und Christian Bühring. Die Diskussionsrunde wurde von Vanessa Meisinger moderiert und drehte sich um die Frage, was ein Zuhause besonders macht. Im Mittelpunkt stand zudem die gemeinsame Kollektion von Guido Maria Kretschmer und LOBERON, die persönliche Design-Handschrift mit der Markenwelt verbindet.

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Abschluss mit ELLE und Guido Maria Kretschmer

Am Nachmittag der Münchner Veranstaltung lud die Zeitschrift ELLE ihre Leserinnen und Leser zu weiteren Programmpunkten ein. Das Format umfasste ein Gespräch in der Redaktion, Fotoslots mit dem Designer und die Möglichkeit, Autogramme zu erhalten. Guido Maria Kretschmer nutzte die Gelegenheit, um über seine Leidenschaft für Einrichtung und den Spiegel der Seele im Zuhause zu sprechen.

Christian Bühring, Geschäftsführer der LOBERON GmbH, bezeichnete die Eröffnung als persönlichen Moment. Er verwies darauf, dass er in München studiert hat und seinen ersten Job als Filialleiter nur wenige Schritte vom neuen Geschäft entfernt begonnen hat. Nach langem Abwägen habe man sich nun getraut, diesen Schritt zu gehen, um die Herausforderung anzunehmen.

Grand Opening in der Mönckebergstraße

Zwei Wochen später fand die Eröffnung in Hamburg in der Mönckebergstraße 19 statt. Auch dieser Store ist seit dem 1. Oktober 2026 geöffnet und bleibt bis Ende Januar 2027 in Betrieb. Auf 255 Quadratmetern empfing LOBERON in Kooperation mit der Zeitschrift InStyle 140 Gäste aus den Bereichen Influencer, Partnerschaften und Presse.

Auch in Hamburg stand das Motto "Willkommen Zuhause" im Mittelpunkt. Das Catering bestand aus Macarons im LOBERON-Branding und Schleifen-Muffins. Ein weiterer Barista sorgte für die Getränkeversorgung. Wie in München boten auch die Hamburger Gäste die Möglichkeit, Stoffservietten mit Initialen besticken zu lassen, um ein persönliches Andenken an den Besuch mit nach Hause zu nehmen.

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Exklusives Meet & Greet in Hamburg

Ein besonderer Abschluss wurde in Hamburg durch ein Social-Media-Angebot erreicht. LOBERON kündigte ohne vorherige Anmeldung ein Meet & Greet mit Guido Maria Kretschmer an. Die ersten 50 Gäste, die den Store betraten, hatten Glück und erhielten die Möglichkeit, ein gemeinsames Foto mit dem Designer zu machen und ein Autogramm zu erhalten.

Die Pop-up-Stores in München und Hamburg dienen somit als temporäre Showrooms, die die Nähe zu den Kunden suchen und die neue Kollektion präsentieren. Die Laufzeiten in beiden Städten enden Ende Januar 2027, wodurch die Markenpräsenz in diesen beiden wichtigen deutschen Städten bis dahin sichergestellt ist.