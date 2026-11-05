lodgyslife AG lädt zur Hauptversammlung nach Frankfurt für Dezember 2026

Die lodgyslife AG richtet am 14. Dezember 2026 ihre ordentliche Hauptversammlung ein. Wichtige Themen sind die Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder.

Die lodgyslife AG, mit Sitz in Frankfurt am Main, hat offiziell zur ordentlichen Hauptversammlung für das kommende Jahr eingeladen. Die Zusammenkunft der Aktionäre ist für den Montag, den 14. Dezember 2026, um 14.00 Uhr angesetzt. Dieser Termin markiert ein zentrales Ereignis im Corporate Governance Kalender des Unternehmens und bietet Investoren sowie Stakeholdern die Gelegenheit, direkten Einfluss auf die Unternehmenssteuerung zu nehmen.

Ort und Rahmen der Hauptversammlung

Die Versammlung findet in den geschäftlichen Räumlichkeiten der Airport Club Frankfurt Flughafen GmbH & Co. KG statt. Das spezifische Veranstaltungslokal ist das Frankfurt Airport Center I, gelegen am Hugo-Eckener-Ring in der Postleitzahl 60549 Frankfurt am Main. Diese zentrale Location am Flughafen bietet den Aktionären einen leicht zugänglichen Ort für die Teilnahme. Die lodgyslife AG nutzt die ISIN DE000A2LQ710 und die WKN A2LQ71 zur eindeutigen Identifikation an der Börse. Die Wahl dieses Ortes unterstreicht die Verbindung des Unternehmens zum Standort Frankfurt als wichtigem Finanzplatz in Deutschland.

Also read GZSZ-Star Jan Kittmann kehrt nach Lets-Dance-Tour im Dezember 2026 zur Serie zurück

Entlastung und Jahresabschluss 2025

Einer der Hauptpunkte auf der Tagesordnung betrifft die Prüfung und Billigung des Jahresabschlusses für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025. Der Aufsichtsrat der lodgyslife AG hat den vom Vorstand erstellten Jahresabschluss bereits am 28. Oktober 2026 formell gebilligt, wodurch dieser rechtlich festgestellt ist. Aufgrund dieser bereits erfolgten Prüfung sind gemäß den Paragraphen 172 und 173 des Aktiengesetzes (AktG) keine weiteren Beschlussfassungen zu diesem Punkt notwendig. Die Unterlagen zum Jahresabschluss und der Bericht des Aufsichtsrats werden der Versammlung jedoch zur Einsicht vorgelegt und sind bereits online unter der Rubrik Investor Relations auf der Unternehmenswebsite zugänglich.

Neben der Jahresabschlussprüfung steht die Entlastung der Gremien im Fokus. Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, allen Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 die Entlastung zu erteilen. Parallel dazu wird die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für dasselbe Jahr vorgeschlagen. Diese Maßnahmen sind standardisierte Schritte in der deutschen Aktiengesellschaft, um die verantwortungsvolle Ausübung der Mandate durch die Führungsgremien zu bestätigen. Die Aktionären haben somit die Möglichkeit, dieser Entlastung zuzustimmen oder abzulehnen.

Advertisement

Auswahl des Abschlussprüfers 2026

Ein weiterer wichtiger Entscheidungspunkt ist die Bestellung des externen Abschlussprüfers für das laufende Geschäftsjahr 2026. Der Aufsichtsrat der lodgyslife AG hat die PKF Wulf Gruppe GmbH & Co. KG, mit Zweigniederlassung Stuttgart und Sitz in Balingen, zur Wahl vorgeschlagen. Diese Wirtschaftsprüfungsgesellschaft soll die unabhängige Revision der Abschlüsse des Jahres 2026 übernehmen. Die Wahl dieses Prüfers durch die Hauptversammlung ist erforderlich, um die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung für das kommende Jahr sicherzustellen. Die PKF Wulf Gruppe ist eine etablierte Größe im deutschsprachigen Raum für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung.

Bedingungen zur Teilnahme und Stimmrecht

Für Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder ihr Stimmrecht ausüben möchten, gelten strenge Meldefristen. Gemäß Paragraph 9 Absatz 2 der Gesellschaftssatzung muss eine Anmeldung der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Versammlung vorliegen. Das bedeutet, dass Anträge bis spätestens Montag, den 7. Dezember 2026, um 24.00 Uhr (MEZ) eingehen müssen. Die Anmeldung erfolgt über die AEB Aktien-, Emissions- und Börsenberatungs AG in Stuttgart. Diese Frist ist absolut bindend und dient der organisatorischen Planung der Veranstaltung.

Neben der Anmeldung ist der Nachweis des Aktienbesitzes zwingend erforderlich. Aktionäre müssen ihre Berechtigung zur Teilnahme mittels eines in Textform erstellten Nachweises durch das depotführende Institut erbringen. Dieser Nachweis muss sich auf den Besitzstand am Montag, den 23. November 2026, um 00.00 Uhr (MEZ) beziehen. Dieser Stichtag ist entscheidend, da er festlegt, welche Anteilsinhaber als Berechtigte gelten. Der Nachweis muss ebenfalls bis zum 7. Dezember 2026, 24.00 Uhr (MEZ), bei der lodgyslife AG oder der beauftragten Beratungsstelle eingehen. Ohne diesen spezifischen Nachweis ist weder die physische Teilnahme noch die Ausübung von Stimmrechten möglich.

Weitere Verfahren und Kontaktinformationen

Aktionäre haben zudem das Recht, Tagesordnungsergänzungen, Gegenanträge oder Wahlvorschläge einzubringen. Diese müssen innerhalb der gesetzlichen Fristen an die oben genannte Adresse in Stuttgart gesendet werden. Für die Wahrung der Fristen ist der tatsächliche Eingang bei der Gesellschaft maßgeblich, nicht der Poststempel. Darüber hinaus können Aktionäre ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, wie zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine andere vertrauenswürdige Person, ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist eine fristgerechte Anmeldung mit Berechtigungsnachweis erforderlich.

Advertisement

Die lodgyslife AG weist darauf hin, dass die Erteilung von Vollmachten, deren Widerruf sowie der Nachweis gegenüber der Gesellschaft ebenfalls der Textform gemäß Paragraph 126b BGB entsprechen müssen. Bei der Bevollmächtigung von Banken oder Aktionärsvereinigungen gelten zusätzliche Bestimmungen des Paragraphen 135 AktG. Die Gesellschaft betont zudem die hohe Bedeutung des Datenschutzes und die rechtskonforme Verarbeitung aller im Zusammenhang mit der Hauptversammlung erhobenen personenbezogenen Daten. Aktionäre sollten sich über eventuelle Besonderheiten bei ihren jeweiligen Bevollmächtigten informieren, um Verzögerungen zu vermeiden.