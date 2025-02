Loews Corporation Meldet Rückgang des Gewinns im vierten Quartal 2024

Loews Corporation verzeichnet zwar einen Anstieg des Konzernumsatzes, jedoch einen deutlichen Rückgang des Nettogewinns im vierten Quartal 2024. Eine Pensionsbelastung bei der Tochter CNA Financial ist der Hauptgrund für den Gewinneinbruch.

Die Loews Corporation erlebte im vierten Quartal 2024 einen deutlichen Rückgang des Gewinns, während der Konzernumsatz gleichzeitig zunahm. Der Nettogewinn sank von 446 Millionen Dollar im Vorjahresquartal auf 187 Millionen Dollar, was einem Ergebnis von 0,86 Dollar je Aktie entspricht. Der Umsatz hingegen erhöhte sich um 6,8 Prozent auf 4,55 Milliarden Dollar.

Ein wesentlicher Faktor für den Gewinneinbruch war eine bereits im Oktober angekündigte Pensionsbelastung in Höhe von 265 Millionen Dollar nach Steuern bei der Versicherungstochter CNA Financial. Ohne diese Sonderbelastung hätte der Nettogewinn bei 452 Millionen Dollar gelegen. Trotz der insgesamt rückläufigen Entwicklung gab es jedoch auch positive Aspekte. Die Pipeline-Tochter Boardwalk konnte ihr Ergebnis dank höherer Einnahmen aus Neuverträgen und abgeschlossenen Wachstumsprojekten deutlich steigern. Der Konzern setzte zudem sein Aktienrückkaufprogramm fort und erwarb im vierten Quartal 4,2 Millionen eigene Aktien für 349 Millionen Dollar. Die Bilanz zum Jahresende 2024 wies eine solide Position aus, mit Barmitteln und Investments von 3,3 Milliarden Dollar auf Holdinggesellschaftsebene bei einer Verschuldung von 1,8 Milliarden Dollar.





