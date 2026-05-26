Logan Paul (31) suffers torn ACL, WWE star out for months

Logan Paul, the former YouTube star, has torn his ACL and will be out for several months. This is the fourth member of The Vision to be sidelined, although the group was originally meant to have only three members.

eigentlich Angst und Schrecken verbreiten – stattdessen sorgt sie vor allem für volle Wartezimmer beim Doktor. Jetzt hat es das nächste Mitglied erwischt: Logan Paul (31)!

Wie die WWE in der Nacht offiziell mitteilte, hat sich der ehemalige YouTube-Star den Trizeps gerissen. Die Folge: mehrere Monate Pause. ++ BILD überträgt jede Woche live und exklusiv die WWE-Shows „RAW“ und „SmackDown“. Jeden Mittwoch gibt es zusätzlich die neueste Ausgabe „NXT“ ++ Die Verletzung zog sich Paul am Wochenende bei „Saturday Night’s Main Event“ zu.

Dort verteidigte er gemeinsam mit seinem „The Vision“-Partner Austin Theory (28) die Tag-Team-Titel gegen die Street Profits. Damit ist Logan Paul bereits das vierte Mitglied von „The Vision“, das länger ausfällt – obwohl die Gruppierung ursprünglich nur mit drei Personen gestartet war. Den Anfang machte Anführer Seth Rollins (39), der sich im Oktober vergangenen Jahres an der Schulter verletzte. Er fiel bis WrestleMania aus und feierte dort sein Match-Comeback.

Im Januar erwischte es Bron Breakker (28). Wegen einer Leistenverletzung musste er operiert werden, kehrte aber bei „Backlash“ im Mai erfolgreich zurück. Im Februar war mit Bronson Reed (37) auch das dritte Gründungsmitglied an der Reihe. Er riss sich den Bizeps.

Das Monster fehlt weiterhin, ein Comeback-Termin ist noch völlig offen. Bei RAW stellte Paul Heyman klar: „The Vision“ muss die Titel trotz Pauls Ausfall nicht abgeben. Grund dafür sind die Verträge der Gruppierung. Demnach kann jedes Mitglied die Titel verteidigen.

Aktuell gelten deshalb Austin Theory und Bron Breakker als offizielle Titelträger. Pikant: Bron Breakker war bei RAW nicht zu sehen. Fans hoffen, dass dahinter nicht die nächste Verletzung steckt





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