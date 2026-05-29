Der 31-jährige YouTube-Star und WWE-Kämpfer Logan Paul zog sich vor wenigen Tagen im Rahmen einer Titelverteidigung bei "Saturday Night's Main Event" eine schwere Armverletzung zu.

YouTube-Star schockt Fans mit Ekel-Narbe: Logan Paul verletzt sich schwer im Ring. Was danach passierte, ist nichts für schwache Nerven. Der 31-jährige YouTube-Star und WWE -Kämpfer Logan Paul zog sich vor wenigen Tagen im Rahmen einer Titelverteidigung bei "Saturday Night's Main Event" eine schwere Armverletzung zu.

Die Verletzung erforderte einen sofortigen chirurgischen Eingriff. Auf Instagram zeigte der Sportler jetzt seinen Fans seine Verletzung. Logan Paul erlangte ursprünglich weltweite Bekanntheit als einer der erfolgreichsten YouTuber und Social-Media-Influencer. Bevor er den Sprung in den Profi-Wrestling-Zirkus wagte, wollte er den Titel verteidigen.

Bei einer riskanten Aktion außerhalb des Rings, bei der er einen heranstürzenden Kontrahenten abfangen wollte, passierte es: Paul zog sich einen schweren Riss des Trizepsmuskels im Ellenbogenbereich zu. Logan Paul kam direkt in die Klinik und wurde operiert. Jetzt bei seinen Fans zu Wort: "Ich habe mir den Trizeps gerissen und wurde bei vollem Bewusstsein operiert - ich habe dem Arzt gesagt, dass ich alles spüren will.

" Die medizinische Prognose von sechs Monaten Pause interessiert den Kämpfer nicht: "Die sagen mir, die Heilung dauert sechs Monate, aber das glaube ich nicht. Ich bin in ein paar Wochen wieder zurück (... ) haltet diesen Titel für mich warm!

" Da jedes Mitglied der Gruppierung als Titelträger einspringen darf, müssen die Gürtel nicht abgegeben werden. Bis zu Logan Pauls Rückkehr wird er von Bron Breakker (28) vertreten





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Logan Paul WWE Verletzung Trizeps Operiert

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