LogikStrom zeichnet Stromlaufpläne nach DIN EN und erzeugt Kontaktspiegel und Klemmenplan automatisch. Kostenlos, offline, ohne Konto.

Wer den Schaltkasten im Keller oder die Steuerung der Werkstatt planen und dokumentieren will, landet schnell bei Zeichenprogrammen ohne Elektrotechnik -Spezialisierung oder bei teurer Profi-Software mit Abo und Schulungsbedarf.

Ronnie Berzins, Kälte- und Klimatechniker aus Schwaben, hat dafürerhältlich. Das Programm ist von einem Profi und Anwender entwickelt, mit etwas Fachwissen in Elektrotechnik aber auch für Maker geeignet. SPS-Module mit Kanalspiegel und Brücken an Klemmen Mit dem Mapping Tool erstellt man technische Zeichnungen und Skizzen, die direkt in den Schaltplan importiert werden können. Mit fertigen Bauteilen für Kälte und Klima , Lüftung, Netzwerk und Photovoltaik – vom Balkonkraftwerk bis zur PV-Anlage mit Speicher.

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Mitgeliefert werden Beispiele vom Selbsthaltekreis bis zur Lüftungsanlage mit über 50 Blättern. Dazu kommen ein Schriftkasten für Texte, Tabellen und Präsentationen sowie Rechner, etwa für Ohmsches Gesetz, LED-Vorwiderstand oder Farbcodes. Das Schriftkasten-Modul gibt es auch als eigenständiges Programm namensging im März 2026 als Browseranwendung online. Dabei stieß der Entwickler an die Grenzen der Browser-Sandbox, etwa beim Zugriff auf Festplatte und USB-Port.

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Deshalb entstandLogikStrom ist kostenlos, läuft offline und benötigt weder Konto noch Abo. Nach Angaben des Entwicklers sammelt es keine Daten. Eine Lizenz nennt die Seite nicht; der Quellcode ist nicht öffentlich. Weiterlesen nach der AnzeigeWer Schaltpläne für 230-V-Anlagen zeichnet, sollte beachten: Arbeiten am Netz gehören in die Hände einer Elektrofachkraft. Die Website erinnert in einem