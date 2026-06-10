Logitech bringt faltbare Maus Mobi Fold für mobiles Arbeiten auf den Markt

Logitech stellt mit der Mobi Fold seine erste faltbare Maus vor, die speziell für den mobilen Einsatz konzipiert ist. Sie lässt sich kompakt zusammenfalten, aktiviert sich automatisch und bietet dank berührungsempfindlicher Scrollfläche sowie programmierbarer Tasten eine praktische Alternative zum Laptop-Trackpad. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Tagen und Schnellladefunktion ist sie ideal für unterwegs.

Mobiles Arbeiten gehört für viele Berufstätige längst zum Alltag. Ob im Coworking-Space, im Café oder im Zug - der Arbeitsplatz ist oft nicht fest definiert.

Dabei greifen viele unterwegs auf das Trackpad ihres Laptops zurück, obwohl sie zu Hause oder im Büro lieber mit einer Maus arbeiten. Der Grund: Herkömmliche Mäuse sind oft zu sperrig und schwer für die Tasche. Logitech hat nun eine Lösung vorgestellt, die dieses Problem adressieren soll: die Mobi Fold, eine faltbare Maus, die sich platzsparend transportieren lässt und mit einer Handbewegung in die Arbeitsposition gebracht werden kann.

Die Mobi Fold ist das erste faltbare Modell des Schweizer Herstellers und wurde speziell für den mobilen Einsatz entwickelt. Im zusammengeklappten Zustand ähnelt sie in Form und Größe einem Ladeetui für Bluetooth-Kopfhörer und passt problemlos in jede Tasche. Beim Öffnen aktiviert sich die Maus automatisch, beim Schließen schaltet sie sich selbstständig ab - ein praktisches Detail, das die Bedienung intuitiver macht. Das Scharnier ist laut Logitech für mindestens 15 Jahre tägliches Falten ausgelegt, was auf eine hohe Langlebigkeit hindeutet.

Für das Scrollen nutzt die Maus eine berührungsempfindliche Oberfläche, die sowohl langsames als auch schnelles Navigieren durch Dokumente oder Tabellen erlaubt. Zusätzlich gibt es zwei programmierbare Tasten, deren Funktionen über die Software Logi Options+ individuell angepasst werden können. Die Verbindung erfolgt per Bluetooth und unterstützt bis zu drei Endgeräte gleichzeitig - ideal für den Wechsel zwischen Laptop, Tablet und Smartphone. Die Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller bis zu 30 Tage mit einer vollständigen Ladung.

Besonders beeindruckend: Nach nur einer Minute Ladezeit sind bereits bis zu 22 Stunden Nutzung möglich, was die Maus auch für spontane Einsätze tauglich macht. Eine intelligente Softwarefunktion verhindert unbeabsichtigte Eingaben, wenn die Maus zusammengeklappt ist.

Zudem setzt Logitech bei der Herstellung teilweise recycelte Materialien ein, was den Nachhaltigkeitsaspekt unterstreicht. Unter dem Strich bietet die Mobi Fold eine durchdachte Alternative zu herkömmlichen Mäusen und Laptop-Trackpads für unterwegs. Sie vereint Portabilität mit Funktionalität und richtet sich an alle, die viel reisen oder flexibel arbeiten. Der Preis liegt bei 79,99 Euro für die Standardversion und 84,99 Euro für die Business-Version, die einen zusätzlichen USB-C-Empfänger enthält.

Angesichts der wachsenden Bedeutung von mobilem Arbeiten könnte die Mobi Fold zu einem beliebten Accessoire für Berufstätige werden. Im Vergleich zu anderen faltbaren Mäusen auf dem Markt punktet die Mobi Fold mit ihrem durchdachten Design und der guten Akkuleistung. Während Konkurrenzmodelle oft Abstriche bei der Ergonomie machen, hat Logitech Wert auf eine angenehme Haptik gelegt - auch wenn die Maus naturgemäß flacher ist als stationäre Modelle.

Die berührungsempfindliche Scrollfläche ersetzt das klassische Mausrad und gewöhnt sich schnell an, ermöglicht aber präzise Steuerung. Insgesamt ist die Mobi Fold eine sinnvolle Investition für alle, die ihre Produktivität unterwegs steigern wollen, ohne auf den Komfort einer Maus verzichten zu müssen





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