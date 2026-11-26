Nürnberg - Bei Gamern gehört Logitech zu den meistgenutzten Marken. Zum Black Friday sind zahlreiche Produkte reduziert.

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Mehr dazu liest du- Bei Gamern gehört Logitech zu den meistgenutzten Marken. Zum Black Friday sind zahlreiche Produkte reduziert. Gaming-Zubehör ist anders gebaut als einfache Büro-Geräte: Es reagiert schneller, arbeitet präziser und ist für lange Spielsitzungen ausgelegt. Das hat seinen Preis.

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Umso interessanter sind Rabattaktionen wie der Black Friday. Bei Amazon sind aktuell zahlreiche. Das Angebot reicht von Mäusen und Tastaturen über Headsets bis zu Gaming-Lenkrädern. Wer sich nur für die Alltagsmodelle interessiert, kommt ebenfalls auf seine Kosten: Auch sie sind aktuell reduziert.gehört zu den beliebtesten Gaming-Mäusen und ist aktuell besonders günstig: Bei Amazon kostet die Hero-Version 26,98 Euro statt 59,99 Euro, das sindbei mehr als 24.000 Bewertungen.