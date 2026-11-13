Logitech schaltet Game Day ein: 7.300 Mitarbeiter erhalten Freizeit für GTA 6

Logitech gewährt rund 7.300 Mitarbeitern einen zusätzlichen bezahlten Freigtag. Der neue Game Day soll bis November 2027 für Gaming-Pausen genutzt werden und reagiert auf die GTA 6 Veröffentlichung.

Der internationale Technologiekonzern Logitech hat eine Entscheidung getroffen, die weltweit für Begeisterung unter Gamern sorgen dürfte. Das Unternehmen gewährt seinen rund 7.300 Beschäftigten einen zusätzlichen bezahlten freien Tag. Dieser neue sogenannte Game Day richtet sich explizit an alle Mitarbeiter, von Vollzeitkräften bis hin zu Praktikanten. Die Freizeit soll genutzt werden, um sich dem Zocken zu widmen, ohne dass dies als krankheitsbedingte Auszeit gewertet wird.

Game Day als Antwort auf GTA 6 Launch

Der Hauptauslöser für diese Sonderregelung ist der anstehende Release des Spiels Grand Theft Auto 6. Statt einen fixierten Stichtag vorzugeben, erlaubt Logitech jeder Arbeitskraft selbst zu bestimmen, wann genau dieser zusätzliche Urlaubstag genommen wird. Die Gültigkeit erstreckt sich dabei bis zum 10. November 2027. Konzernchefin Fabian Faber, 57 Jahre alt, bezeichnet diese Maßnahme augenzwinkernd als Reaktion auf die sogenannte GTA-Grippe. Ziel ist es, die oft gehørte Ironie um große Gaming-Starts aufzugreifen und in eine positive Unternehmenspraxis umzumünzen.

Also read 300-Meter-Passagierschiff „SS United States“ für neues Leben im Meer versenkt!

Studien belegen Vorteile des Spielens

Hinter der Personalrichtlinie stecken fundierte eigene Untersuchungen des Unternehmens. Logitech zitiert eine weltweite Befragung mit mehr als 8000 Teilnehmern. Demnach geben 81 Prozent der Gamer an, dass das Spielen ihr Selbstvertrauen stärkt, Ängste lindert und bei der täglichen Leistungsfähigkeit hilft. Eine weitere Studie mit 600 IT-Entscheidern ergab zudem, dass diese spielspezifische Fähigkeiten sehr gut in beruflichen Kontexten wiedererkennen. Das Unternehmen betont, dass dies weit mehr als eine reine Marketingidee ist und die Verbindung zwischen Gaming und Produktivität unterstreicht.

Details zum Spiel und der Spielwelt

Grand Theft Auto 6, oft abgekürzt als GTA 6, dreht sich um die Geschichte des kriminellen Pärchens Lucia und Jason. Die Handlung spielt im fiktiven US-Bundesstaat Leonida, der stark an Florida angelehnt ist. Der Schauplatz umfasst die Metropole Vice City, die ein Pendant zu Miami darstellt. Im neuen Titel geraten die Hauptfiguren Jason Duval und Lucia Caminos nach einem missglückten Coup in eine kriminelle Verschwörung. Neben der Haupthandlung können Spieler die gewaltige Spielwelt frei erkunden, ohne auf einen gelben Schein oder spezifische Freigaben angewiesen zu sein.

Advertisement

Verkaufszahlen und Auswirkungen auf den Markt

Die Bedeutung des Projekts zeigt sich auch in den historischen Verkaufszahlen der Reihe. Die GTA-Serie hat sich weltweit mehr als 470 Millionen Mal verkauft. Logitech, das als führender Anbieter von Mäusen, Tastaturen und Zubehör auftritt, nutzt diese Verbindung zur Gaming-Kultur, um seine eigene Markenbindung zu stärken. Parallel läuft im Internet ein Spiele-Event, das die Community einbindet. Für die Belegschaft bedeutet die Maßnahme eine direkte Wertschätzung ihrer Hobbys, während das Unternehmen gleichzeitig auf die Relevanz von Gaming-Produkten aufmerksam macht.

Praktische Umsetzung und zukünftige Planung

Niemand muss am eigentlichen Veröffentlichungstag zu Hause bleiben, da die Flexibilität bei der Terminierung im Vordergrund steht. Jeder Mitarbeiter kann selbst entscheiden, wann er welches Spiel anwirft. Diese Strategie zielt darauf ab, die Grenze zwischen Beruf und passionierter Freizeitaktivität aufzulockern. Durch die lange Gültigkeit bis Ende 2027 erhalten die Mitarbeiter ausreichend Zeit, den Game Day in ihren Kalender zu integrieren. Damit reagiert Logitech direkt auf die Wünsche einer sehr engagierten internationalen Belegschaft, für die Gaming ein fester Bestandteil des Lebens ist.