Lohnen Sich Die Neuen RTX-Laptops?

Erste Leaks und Benchmarks der neuen RTX-50-Laptop-GPUs zeigen nur moderate Leistungssteigerungen gegenüber den Vorgängergenerationen. Die Hoffnung liegt in DLSS 4, das durch Multi-Frame-Generation deutlich höhere Bildraten ermöglichen soll.

Nvidia plant den Launch der neuen RTX-50-Laptop-GPUs und die Spannung steigt. Erste Leaks und Benchmarks deuten darauf hin, dass die Leistungssteigerung gegenüber den Vorgängergenerationen nicht gewaltig ausfällt. Die RTX 5090 Laptop soll lediglich 8 Prozent mehr CUDA-Cores aufweisen und die gleiche Leistungsaufnahme wie die RTX 4090m haben. Auch die RTX 5080 Laptop und die RTX 5070 Laptop sollen in Benchmark-Tests nur moderate Leistungssteigerungen zeigen.

Die Hoffnung liegt in der neuen Version des DLSS, DLSS 4. DLSS 4 ist in der Lage, mehrere Frames gleichzeitig zu generieren (Multi-Frame-Generation) und soll so zu deutlich höheren Bildraten führen, die es ermöglichen, Raytracing und höhere Auflösungen zu nutzen. DLSS 4 ist das Feature, das die neuen GPUs von ihren Vorgängern abheben könnte. Obwohl die Leistungssteigerung ohne DLSS 4 gering ausfällt, könnten die neuen GPUs für Gamer interessant sein, die die Vorteile von DLSS 4 nutzen möchten. Besonders die RTX 5070-Ti Laptop sieht mit 12 GB VRAM und einem 192-Bit-Speicherinterface vielversprechend aus. Wenn man bedenkt, dass die Preise für Notebooks mit RTX 50-GPUs ab 2.899 US-Dollar für die RTX 5090-Laptop beginnen, ist die Frage, ob sich das Upgrade lohnt, relevant. Die Entscheidung hängt letztendlich von den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben ab. Wer die neuesten Technologien unbedingt nutzen möchte, sollte auf die RTX 50-GPUs warten, wer aber auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis achtet und auf DLSS 4 verzichten kann, findet mit den RTX 40-GPUs weiterhin eine gute Option





