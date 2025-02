Löhnerin überzeugt Heidi Klum bei 'Germany's Next Topmodel'

Katharina Fricke aus Löhne begeisterte beim Auftakt der 20. Staffel von 'Germany's Next Topmodel' und schaffte es direkt in die nächste Runde.

Löhne . Glamour wurde versprochen, Glamour wurde geliefert. Bei der Auftaktfolge der 20. Staffel von „ Germanys Next Topmodel “ am Donnerstagabend gaben die Kandidatinnen auf Pro Sieben alles. Ihr Ziel: Die nächste Runde der beliebten Castingshow. Mittendrin war auch die Löhne rin Katharina Fricke . Und die zeigte sich direkt von ihrer besten Seite. Die erste Hürde hatte die 22-Jährige schon genommen, in dem sie sich beim Vorcasting für das Teilnehmerfeld zur Jubiläumsstaffel qualifizierte.

Jetzt ging es für sie in die Bavaria Filmstudios bei München – und dort erstmals auf den Catwalk. Gemeinsam mit 99 weiteren Kandidatinnen buhlte sie um die Gunst von Gastgeberin Heidi Klum und deren Tochter Leni. Ein Outfit sorgt für Schmunzler Die TV-Zuschauer mussten allerdings ausharren, bis sie Katharina Fricke erstmals auf dem Bildschirm zu Gesicht bekamen. In Minute 56 aber flimmerte endlich Löhner Lokalkolorit über die Mattscheibe. „Ich bin Kathy, ich bin 22 Jahre alt und studiere in Bielefeld Kunst und Deutsch auf Lehramt“, stellt sich die Kandidatin kurz und knapp vor. Noch war sie zu diesem Zeitpunkt im Backstagebereich, umgeben von lauter Frauen in eleganten oder extravaganten Outfits. Die Löhnerin selbst hat sich für einen anderen Look entschieden. Komplett in Schwarz gekleidet, mit Hose und Lederjacke über dem bauchfreien T-Shirt geht es für sie auf den Catwalk. „Da habe ich erst realisiert, was eigentlich Sache ist“, sagt sie später im Gespräch mit der NW. „Da saß tatsächlich Heidi Klum.“ Große Konkurrenz bei „Germanys Next Topmodel“ An der schreitet sie schließlich selbstbewusst vorbei, den ernsten Blick streng nach vorne gerichtet. Lässig streift sie sich die Lederjacke von den Schultern, verharrt einen Moment und lenkt ihre Schritte wieder zurück. Neben ihr: Zwei Teilnehmerinnen mit geübtem Gang und einstudierten Posen. „Da war mir eigentlich schon klar, dass es jetzt vorbei ist“, sagt Kathy. „Ich habe ja nur gefreestylt und konnte mit den beiden gar nicht mithalten.“ Dennoch zieht die Löhnerin die Aufmerksamkeit der Moderatorin auf sich. „Bist du heute Morgen mit der Harley Davidson gekommen?“, fragt Heidi Klum amüsiert. Kathy lacht verlegen, schaut kurz an sich herunter. Hat sie sich beim Outfit verschätzt? War es das mit ihrer kurzen Modelkarriere? Leni Klum hat schon Favoritinnen Weit gefehlt. Als einzige aus der Dreier-Kombo wird Kathy tatsächlich von Heidi und Leni Klum ausgewählt. „Dich wollen wir“, hört die Löhnerin die Gastgeberin noch sagen. Und plötzlich fällt vieles von ihr ab. Im Backstagebereich beginnt sie kurzerhand zu tanzen. „Wow, das ist so krass“, entfährt es ihr lachend. Und auch gegenüber der NW bestätigt sie, dass erst mit der Entscheidung die Aufregung verschwand. „Das war schon cool – wenn auch ein wenig anstrengend.“ Viel mehr bekommen die Zuschauer dann aber nicht mehr von der Löhnerin zu sehen. Dafür aber können sie ihr in der kommenden Woche die Daumen drücken. Denn in der zweiten Runde ist sie wieder mit dabei – als eine von nun nur noch 49 Mitbewerberinnen, die die nächste Hürde nehmen konnten. „Groß, klein, curvy, sexy-kreativ und sportlich-elegant – wir haben von allem was dabei“, bilanziert Heidi Klum. Und Tochter Leni hat nach eigenen Worten „schon ein paar Favoritinnen“. Ob Kathy dazugehört? Nächsten Donnerstag wissen wir mehr





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Germanys Next Topmodel Heidi Klum Leni Klum Katharina Fricke Löhne Casting Model TV

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Stars an Bord: „Germany’s next Topmodel” feiert Jubiläum mit Glamour-GästelisteDie Jubiläumsstaffel von „Germany’s next Topmodel” startet am 13. Februar mit einem wahren Star-Aufgebot. Heidi Klum freut sich über prominente Gastjurorinnen und -juror wie Catherine Deneuve, Naomi Campbell, Twiggy und Lena Gercke. Besonders Heidi Klum ist von der Präsenz ihres Schwagers Tom Kaulitz in der Jury begeistert.

Weiterlesen »

Diese Realitystars sind bei 'Germany's Next Topmodel' dabeiDiese zwei Männer haben bisher im TV vor allem gezeigt, dass sie Herzen brechen können. Nun wollen sie bei GNTM ihre Model-Karriere starten.

Weiterlesen »

Heidi Klum erweitert „Germany's next Topmodel“ mit neuen FormatenHeidi Klum feiert in der neuen Staffel von „Germany's next Topmodel“ mit einigen Neuheiten Premiere. Neben den bekannten Kandidatinnen und Kandidaten gibt es in Staffel 20 zum ersten Mal männliche Plus-Size-Teilnehmer, einen Best-Ager-Mann und zwei Best-Ager-Frauen. Die Jubiläumsstaffel wird zudem an zwei Tagen pro Woche ausgestrahlt, um allen talentierten Bewerbern ausreichend Raum zu geben. Auch hochkarätige Gastjurorinnen werden die Kandidaten begleiten.

Weiterlesen »

Plus-Size-Männer bei 'Germany's next Topmodel' - Heidi Klums Jubiläumsstaffel wird noch diversereHeidi Klum setzt in der Jubiläumsstaffel von 'Germany's next Topmodel' auf noch mehr Diversität und lässt erstmals Plus-Size-Männer am Wettbewerb teilnehmen. Ab Staffel 20 gibt es zwei Sendetage pro Woche: Dienstags werden die männlichen Bewerber begleitet, donnerstags die Frauen.

Weiterlesen »

Heidi Klum verteidigt 'Germany's Next Topmodel' gegen KritikHeidi Klum spricht in einem seltenen Interview über die jahrelangen Vorwürfe gegen ihre Castingshow 'Germany's Next Topmodel'. Sie betont die Veränderungen an der Sendung, die sich an der körperlichen und mentalen Gesundheit der Kandidatinnen orientieren. Klum erklärt auch ihren Einfluss auf die Zielgruppe und die Herausforderungen der Modelbranche.

Weiterlesen »

'Germany's next Topmodel': Vorjahressieger auf dem roten TeppichDie 'Germany's next Topmodel'-Vorjahressieger Jermaine und Lea posierten beim Vorschau-Event für die Jubiläumsstaffel am Mittwoch in Berlin.

Weiterlesen »