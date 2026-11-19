Eine Studie von IAB und Rockwool Foundation zeigt, dass die Lohnlücke seit 2010 gesunken ist. Reale Löhne am unteren Ende stiegen um elf Prozent, während die Unterschiede zur Jahrtausendwende geringer sind.

Die lang anhaltende narrative von einer ständig wachsenden Schere zwischen Arm und Reich wird durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse korrigiert. Eine aktuelle Langzeitstudie der Rockwool Foundation Berlin in Zusammenarbeit mit dem Institut für Arbeitsmarkt - und Berufsforschung ( IAB) belegt, dass sich die Lohnungleichheit in Deutschland seit einem entscheidenden Wendepunkt nachhaltig verringert hat. Die Daten legen nahe, dass die Situation am Arbeitsmarkt für Geringverdiener seit 2010 deutlich positiver verläuft als in der öffentlichen Diskussion oft angenommen.

Lohnentwicklung seit 2010 und 2017

Die untersuchten Zeitraumdaten zeigen einen klaren Trendwende in der Verteilung der Löhne. Zwischen 2010 und 2017 stiegen die realen Löhne an der unteren Spitze der Einkommensskala um rund elf Prozent. Im mittleren Segment der Lohnkategorie lag dieser Anstieg mit sechs Prozent deutlich niedriger. Dieser Asymmetrie führte dazu, dass die Lohndifferenzen zwischen den unteren und den mittleren Einkommensgruppen signifikant schrumpften und sich die Verteilungsgerechtigkeit verbesserte.

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Die Entwicklung festigte sich in den Folgejahren bis 2023 weiter. Während die unteren zehn Prozent der Einkommensbezieher massiv aufholten, wuchs die Ungleichheit in der Mitte der Lohnskala nur um drei Prozent ab. Die obersten zehn Prozent der Löhne verzeichneten dagegen sogar einen Anstieg von vier Prozent. Im Vergleich zum Jahr 2000 waren die Lohnunterschiede im Jahr 2023 insgesamt geringer, was auf eine Stabilisierung der unteren Einkommensniveaus hindeutet.

Ursachen und Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer

Laut den Forschern der Rockwool Foundation und des IAB ist hinter dieser Aufholjagd vor allem ein veränderter Marktmechanismus ausschlaggebend. Das Verhältnis von offenen Stellen zu Arbeitslosen habe sich zwischen 2010 und 2019 mehr als verdreifacht. Dieser strukturelle Wandel führte dazu, dass Unternehmen hart um qualifizierte Mitarbeiter kämpfen mussten, was die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer deutlich stärkte.

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Studienleiter Prof. Christian Dustmann erklärte, dass ein solcher Mangel an fähigen Arbeitskräften die Lohnunterschiede deutlich verringern kann, und zwar gänzlich ohne externe politische Eingriffe oder gesetzliche Mindestlohnerhöhungen. Die Marktkräfte sorgen dafür, dass Unternehmen gezwungen sind, höhere Löhne zu zahlen, um Personal zu finden und zu binden, was insbesondere den unteren Einkommensschichten zugutekam.

Methodik und Abgrenzung zu anderen Studien

Die Ergebnisse stehen im scheinbaren Widerspruch zu anderen Untersuchungen, die seit Jahren eine wachsende soziale Ungleichheit bescheinigen. Ein gewichtiger Grund für diese Diskrepanz liegt in der unterschiedlichen Methodik. Institute wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) berechnen zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation auch staatliche Leistungen und Kapitaleinkünfte in ihre Modelle ein.

Die Forscher der Rockwool Foundation betrachten dagegen ausschließlich das Bruttogehalt von Vollzeitbeschäftigten. Der Mindestlohn habe, so Dustmann, den bereits früher begonnenen Trend am unteren Ende der Lohnskala lediglich verstärkt, sei aber nicht die primäre Ursache für die beobachtete Veränderung. Die Lohnwende ist also erstaunlich wenig vom gesetzlichen Mindestlohn abhängig, sondern eher eine Folge der demografischen und arbeitsmarktlichen Knappheit.

Fortsetzung des Trends nach 2019 und unklare Faktoren

Auch in der Zeit nach 2019 setzte sich der positive Trend für die unteren Einkommensgruppen fort. Die verfügbaren Daten zeigen, dass die Löhne weiterhin stiegen, was auf eine anhaltende Stärke des Arbeitsmarktes hindeutet. Dennoch bleibt unklar, ob dieser Anstieg noch immer ausschließlich am akuten Mangel an Arbeitskräften liegt oder ob andere Faktoren eine Rolle spielen.

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Externe Schocks wie die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und starke Inflationsschübe haben den Markt in den letzten Jahren zusätzlich beeinflusst. Die genaue Gewichtung dieser externen Ereignisse auf die Lohnentwicklung ist derzeit noch nicht abschließend wissenschaftlich geklärt. Die Studie liefert jedoch den wichtigen Hinweis, dass sich die strukturelle Benachteiligung geringer verdienender Vollzeitbeschäftiger auf dem deutschen Arbeitsmarkt deutlich verbessert hat.