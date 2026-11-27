IG Metall und Arbeitgeber haben ein neues Tarif-Instrument geschaffen. 'Lohnverzicht gegen Jobabbau' - funktioniert das?

In Mannheim haben IG Metall und Arbeitgeber ein neues Tarif-Instrument geschaffen. Unternehmen, die in der Transformation stecken, sollen Ausnahmen vom Flächentarifvertrag bekommen.

"Lohnverzicht gegen Jobabbau am Standort Deutschland" - funktioniert das? " - die großen Worte gingen den Verhandlungsführern von IG Metall und Metallarbeitgebern nach fast 28 Stunden Schlagabtausch leicht von den Lippen. Sie waren ganz offensichtlich stolz auf das neu geschaffene Instrument.

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" soll es Unternehmen in kritischer Situation ermöglichen, die Lohnkosten zu senken - und so einen wichtigen Beitrag leisten, Jobs am Standort Deutschland zu sichern. Um bis zu acht Prozent können Unternehmen das Lohnniveau senken - indem die Beschäftigten fürs gleiche Geld länger arbeiten oder auf Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld verzichten müssen. Dafür - das war der Gewerkschaft wichtig - müssen sich die Unternehmen zu konkreten Investitionen verpflichten und Stellenabbau für den vereinbarten Zeitraum ausschließen.