Lok Leipzig besiegt den Halleschen FC in einem wilden Finale

Lok Leipzig hat das Topspiel gegen den Halleschen FC mit 1:0 für sich entschieden und seinen Vorsprung in der Tabelle auf neun Punkte ausgebaut. Das Spiel war von vielen spannenden Momenten geprägt, darunter ein Elfmeter für Halle, den Landgraf nicht verwandeln konnte, sowie mehrere Pfostenschüsse von beiden Seiten. In der Schlussphase kam es zu einer Eskalation, als ein Kopfballtor von Löhmannsröben nicht anerkannt wurde und HFC-Kapitän Landgraf mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Die Mannschaft von Trainer Jochen Seitz sicherte sich das Topspiel beim Halleschen FC vor über 13.000 Zuschauern mit 1:0 und baute den Vorsprung in der Tabelle auf neun Punkte aus. Lok kam aus der Zwangspause wie die Feuerwehr! Eichinger düpiert Landgraf mit einem Beinschuss, flankt perfekt auf Tormaschine Maderer – und der wuchtet den Kopfball-Aufsetzer unhaltbar ins Netz! 1:0 für Lok nach nur sieben Minuten.

\Ohne Atempause geht es weiter, Halle drückt – und hatte nach 15 Minuten die Riesenchance zum Ausgleich! Polat wird im Strafraum von Piechowski gelegt, Elfmeter! Doch Landgraf versagte die Nerven, sein schwacher Schuss ist leichte Beute für Lok-Keeper Naumann. Bis zur Pause blieb es wild! Löhmannsröben (25.) und Maderer (37.) scheiterten jeweils am Pfosten. Lok macht dem HFC mit enormer Laufarbeit das Leben schwer, verteidigt hoch und lässt aus dem Spiel heraus kaum etwas zu. Kang schlenzt den Ball aufs Tor, doch Inaler verhindert mit einer spektakulären Rettungstat auf der Linie das sichere 2:0 (49.)! \Dann kommt die Schlussphase – und es wird richtig wild! Halle rennt verzweifelt an, bringt mit Sturmtank Nietfeld die Brechstange. Und tatsächlich: In der 90. Minute landet der Ball im Netz! Doch der Jubel währt nur kurz – Löhmannsröbens Kopfballtor zählt nicht! Schiedsrichter Ostrin pfeift vorher ein Foul von Akono an Keeper Naumann – eine zumindest diskutable Entscheidung! Die Partie eskaliert! Ostrin verliert die Kontrolle, es hagelt Karten, und in der Nachspielzeit fliegt HFC-Kapitän Landgraf mit Gelb-Rot vom Platz. Nach unglaublichen 99 Minuten ist Schluss – Lok feiert, Halle ist am Boden zerstört. Dieser Rückschlag ist brutal für den HFC. Jetzt braucht es ein kleines Wunder, um Lok in den letzten zwölf Spielen doch noch von der Spitze zu verdrängen





