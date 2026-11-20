Lok Leipzig sichert sich die Winterpause mit einem klaren 3:0-Sieg gegen RSV Eintracht 1949. Drei Treffer durch Ziane, Öztürk und Rühlemann bringen die Leipziger auf Kurs.

Lok Leipzig hat die erste Hälfte der Regionalliga -Spielzeit mit einer deutlichen 3:0-Heimsiegs über RSV Eintracht 1949 erfolgreich abgeschlossen. Das Team um Trainer Zsolt Löw bestätigte mit diesem Sieg seine klare Favoritenrolle und erhöhte seine Punkteausbeute auf acht Zähler aus vier Spielen. Damit hat der Verein die strategische Vorgabe für die Vorrunde bereits jetzt erfüllt, da maximal zwölf Punkte in der verbleibenden Zeit erreichbar sind. Das Match fand vor 4046 Zuschauern im Stadion statt und markierte historisch gesehen einen einzigartigen Moment, da diese Begegnung zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte beider Clubs ausgetragen wurde.

Co-Trainer Manuel Meister leitet das Team

Die Führung auf der Bank übernahm während dieses Spiels der zweite Co-Trainer Manuel Meister, da die Cheftrainerschaft durch Sperren blockiert war. Chefcoach Thomas Franke hatte im vorangegangenen Auswärtsspiel bei der 1:2-Niederlage gegen FK Erzgebirge Aue die Gelb-Rote Karte erhalten, woraufhin er für dieses Spiel gesperrt war. Auch der erste Assistent Umberto Weich war aufgrund einer Roten Karte in der vergangenen Woche nicht spielberechtigt. Diese Konstellation ist im Fußballbetrieb eine seltene Ausnahme, da es üblicherweise nicht vorkommt, dass beide Co-Trainer-Funktionen gleichzeitig nicht verfügbar sind. Manuel Meister sah sich somit mit der einzigartigen Aufgabe konfrontiert, die Taktik gegen einen Aufsteiger zu leiten.

Also read RSV, Kardiomyopathie, Hämophilie, Akne, Urtikarie und Psoriasis-Arthritis: Neue Wirkstoffe ohne Zusa

Tor durch Ziane und Öztürk entscheiden das Match

RSV Eintracht startete überraschend offensiv, zeigte sich jedoch defensiv extrem anfällig für die Chancen von Lok Leipzig. Bereits nach drei Minuten bot Dorian Cevis die erste Großchance, indem er allein auf den Torwart Felix Güldner zulief, aber an dessen Paraden scheiterte. Kurz darauf wehrte Ayodele Adetula einen Treffer auf die Hände des Keeper ab. Lok Leipzig musste sich lange durch das kompakte Defensivbollwerk des Gegners kämpfen, bis ein Eckball von Dorian Cevis zum Erfolg führte. Djamal Ziane köpfte den Ball zwar Richtung Tor, doch Torwart Güldner paradierte zunächst, sodass Alexander Siebeck den Abpraller zum 1:0 in der 42. Minute sicher verwertete. Der Stadionsprecher korrigierte später die Namensnennung und bestätigte Siebeck als Torschützen, nachdem zunächst irrtümlich Pepe Böhm genannt worden war.

In der zweiten Halbzeit fiel das zweite Tor relativ schnell, was die Dominanz der Leipziger unterstrich. In der 57. Minute startete Ayodele Adetula hinter der Mittellinie und spielte den Ball auf Eren Öztürk. Dieser setzte einen kleinen Schlenker und traf rechts unten zum 2:0. Trotz der klaren Führung musste Lok Leipzig kurzzeitig um die eigene Sicherheit bangen, als Torwart Jonas Wendlinger in der 62. Minute einen Schuss von Endi Jupolli aus engstem Winkel noch herausboxen musste. Der Sieg war jedoch nie ernstlich gefährdet, da der Gegner keine weitere Nische für Torabschlüsse fand.

Advertisement

Arne Rühlemann setzt den dritten Treffer

Den Sargdeckel für die Hoffnungen von RSV Eintracht 1949 schlug der eingewechselte Arne Rühlemann in der 89. Minute. Er sicherte mit seinem Treffer das 3:0 und feierte damit den dritten Sieg in Folge für Lok Leipzig. Das Team aus der Regionalliga präsentierte sich bis zur Winterpause als stabil und uneinholbar, wobei die Defensive um Jonas Wendlinger und die Abwehrkette kaum noch Fehler zuließen. Der uneinholbare Vorsprung in der Tabelle ist vor der Winterpause jedoch noch nicht erreicht, da die Auswärtsspiele gegen den Tabellenführer in den letzten beiden Spieltagen bevorstehen. Ein Sieg in Cottbus wird benötigt, um die Tabellenspitze endgültig zu übernehmen und den Titelgewinn einzugrenzen.

Ausblick: Tabellenführung und Auswärtsspiel in Cottbus

Jetzt liegt der Fokus auf der Vorbereitung auf die Rückrunde. Die Leipziger hoffen darauf, ihre Form aus der Hinrunde beizubehalten und die Erfahrung der Winterpause für die entscheidenden Phasen zu nutzen. Die taktische Disziplin, die gegen einen verschanzten Gegner zeigte, wurde zur Basis für den klaren Sieg. Die Spieler werden nun versuchen, die mentale Stärke zu bewahren, die sie in der Vorrunde an den Tag legten. Mit der richtigen Vorbereitung und der Weiterentwicklung der Angriffsstärke kann Lok Leipzig im Frühjahr den Titelkampf mitbestimmen und die Erwartungen der Fans im Stadion erfüllen.