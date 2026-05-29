Lok Leipzig droht Ehrenrunde in der 4. Liga

Der Trainer Jochen Seitz spricht in BILD Klartext über das enttäuschende 0:1 gegen die Würzburger Kickers. Die Leipziger müssen ihre Taktik ändern, um gegen Würzburg anzukommen.

Wieder droht dem Europokal-Finalisten von 1987 eine Ehrenrunde in der 4. Liga ! Bei Lok Leipzig werden nach dem enttäuschenden und verdienten 0:1 gegen die Würzburger Kickers zuhause die Wunden geleckt.

Der doppelte Meister-Trainer Jochen Seitz spricht in BILD Klartext. Der Lok-Coach sagt: In der ersten Halbzeit war es ein Spiel, wo beide Mannschaften ihr Heil in langen Bällen versucht haben. Da haben sich die Teams eher neutralisiert. Nervosität hin oder her - von Drittliga-Fußball war es auf beiden Seiten noch weit entfernt.

Die Qualität war beiderseits eher überschaubar. Doch der Vize-Meister der Bayern-Staffel schlug zu, als die Blau-Gelben pennten. Eren Öztürk und vor allem Farid Abderrahmane ließen Tarsis Bonga auf Außen zu leicht gewähren. Seitz sagt: Wir müssen es an der Eckfahne besser klären, wo Würzburg zur Flanke kommt.

Da haben wir Zweikämpfe, die wir einfach nicht gewinnen. Dann läuft er gut ein, wir passen am zweiten Pfosten nicht auf. Der Lok-Trainer weiß, dass seine Truppe mit einem blauen Auge davon kam. Wir dachten, wir müssen mehr nach vorn machen.

Dann rollen ein paar Konter von Würzburg auf uns zu, da kann das 0:2 fallen. Ich will nicht sagen, dass wir mit dem 0:1 zufrieden sind, aber wir können erstmal damit leben. Uns hat die Durchschlagskraft in der Offensive gefehlt. Da müssen wir ansetzen.

Doch die große Frage lautet: Wie? Wir müssen es gut analysieren, im Spielaufbau etwas verändern. Würzburg war aktiver und zweikampfstärker, deshalb müssen wir vor allem mehr zweite Bälle aufsammeln. Wir müssen uns mehr wehren, mutiger sein auch in den Eins-gegen-Eins-Duellen, um Richtung Torabschlüsse zu kommen.

Leipzig wirkte körperlich und athletisch unterlegen. Würzburgs Bonga meint: Lok ist nicht schwach gewesen. Wir haben ihnen keinen Raum zum Atmen gegeben. Seitz sagt: Aufgrund der Verletztensituation ist es einfach auch bitter.

Würzburg spielt in Bestbesetzung, bei uns fehlen vier Stammspieler. Das ist vielleicht auch ausschlaggebend in solchen Partien. Er schien gerade nach dem kurzfristigen Ausfall von Malik McLemore angefressen. Zumal der Deutsch-Ami nach Stefan Maderer und Jonas Arcalean der dritte fehlende Offensivmann ist, begonnen hätte und es wohl auch nicht bis Montag schafft.

Trotzdem ist Aufgeben keine Option. Der FCL-Trainer sagt: Hadern hilft jetzt nichts, wir müssen die notwendigen Schlüsse ziehen. Realistisch gesehen hat Würzburg einen Vorteil. Vielleicht haben die Kickers jetzt aber etwas zu verlieren und wir können nur noch etwas gewinnen.

Vielleicht löst das die mentalen Bremsen bei Lok, die nach dem zweimaligen Scheitern in der Relegation da sind. Seitz sagt: Ich bin noch guter Dinge. Es sind erst 90 Minuten gespielt, wir waren in der Regionalliga Nordost nicht ohne Grund das beste Auswärtsteam. Wir werden auch in Würzburg alles versuchen, um das Unmögliche noch möglich zu machen.

Fakt ist: Die Leipziger haben in den letzten Jahren mit wenig Geld viele Weichen richtig gestellt. Oft ist die Mannschaft nach Rückschlägen unerwartet zurückgekommen. Schafft sie jetzt auch das kleine Wunder und zieht am Montag doch nach 26 Jahren und Insolvenz des Vorgängerklubs VfB Leipzig wieder erstmals in di





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