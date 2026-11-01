Lok Leipzig gewinnt 3:1 gegen VSG Altglienicke trotz umstrittener Schiedsrichterentscheidungen

Lok Leipzig feiert mit dem 3:1 gegen die VSG Altglienicke den ersten Heimsieg. Zwei irreguläre Treffer sorgen für Diskussionen über den Schiedsrichter.

Lok Leipzig hat im Heimspiel gegen die VSG Altglienicke mit 3:1 gewonnen und damit den ersten Heimsieg gefeiert. Der Erfolg gilt als völlig verdient, doch nach Ansicht der Beteiligten hätte das Ergebnis am Ende anders lauten müssen.

Schiedsrichter Florian Markhoff aus Rostock, 36 Jahre alt, erkannte im Spiel gleich zwei Treffer an, die nach Meinung der Gäste nicht hätten zählen dürfen. Dadurch wäre das Endergebnis eigentlich 2:0 gewesen. Die Diskussionen nach dem Abpfiff drehten sich deshalb vor allem um diese Entscheidungen.

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Umstrittene Entscheidungen des Schiedsrichters

VSG-Trainer Dan Twardzik kritisierte nach dem Abpfiff, dass das erste Tor der Leipziger nicht hätte zählen dürfen. Für seine Mannschaft sei das bitter, weil sie nach dem Gegentor sofort wieder anrennen musste.

Auch auf Seiten des Gastgebers gab es Stimmen, die die Situation kritisch sahen. Insgesamt zeigte sich, dass die Partie stark von den Entscheidungen auf dem Platz geprägt war, die im Nachhinein intensiv besprochen wurden.

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Nach Berichten soll sich der Schiedsrichter zur Halbzeitpause für seinen Fehler entschuldigt haben. Ob und wie sich dieser Hinweis auf die weitere Bewertung der Partie auswirkt, blieb zunächst offen.

Die umstrittene Szene in der 16. Minute

Der Kern der Diskussion war eine Szene in der 16. Minute. Eine Eingabe von Ayodele Adetula konnte Torwart Luis Klatte nur schwer unter Kontrolle bringen.

Klatte hatte den Ball nach eigener Aussage mit einer Hand berührt, als Jonas Arcalean ihm den Ball aus der Hand schoss und ins Tor beförderte. Der Torwart erklärte gegenüber Ostsport.TV, er habe die Hand klar auf dem Ball gehabt und deutlich gespürt, wie der Gegner den Ball wegschoss. Aus seiner Sicht hätte es deshalb ein klares Foul und einen Freistoß für Lok geben müssen.

Jonas Arcalean, der später regulär zum 3:1 traf, äußerte sich gegenüber BILD zurückhaltend. Er sei sich nicht sicher, ob beide Hände am Ball sein müssten oder eine genüge. Zugleich verwies er darauf, dass seine Mannschaft in dieser Saison schon Pech gehabt habe.

Abseits beim Anschlusstreffer der Gäste

Wenig später sorgte eine zweite Entscheidung für Diskussionen, diesmal zugunsten der Gäste. Der eingewechselte Ted Tattermusch traf in der 59. Minute mit dem Kopf zum 2:1-Anschluss.

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Viele Beobachter sprachen hinterher von einer Konzessionsentscheidung, also einem Tor, das der Schiedsrichter aus Ausgleichsgründen gegeben haben könnte. Bei der Vorlage von Jonas Nietfeld stand Tattermusch jedoch klar im Abseits, weshalb der Treffer nicht hätte anerkannt werden dürfen.

Lok-Trainer Torsten Ziegner sah die beiden Entscheidungen als Fehler beider Seiten. Das 1:0 für seine Mannschaft sei eine Fehlentscheidung gewesen, ebenso das 2:1 der Gäste. Im Spiel gleiche sich so etwas eben aus.

Ein Heimsieg nach guten Leistungen

Trotz der Diskussionen zog Ziegner ein positives Fazit. Seine Mannschaft sei sehr glücklich, dass sie endlich den Bock umgestoßen und zu Hause gewinnen konnte. Der Trainer betonte, dass sich dieser Erfolg bereits in den Leistungen der letzten Wochen angekündigt habe.

Diese Leistungen seien wirklich gut gewesen, der verdiente Lohn in Form von Punkten sei bisher jedoch ausgeblieben. Mit dem Sieg gegen die VSG Altglienicke hat Lok Leipzig diesen Rückstand nun zumindest im Heimspiel aufgeholt.