Lok Leipzig in der Kaderplanung unter Zeitdruck: Trainer-Suche und Kaderumbau laufen

Bei Lok Leipzig steht nach dem Abgang von zehn Spielern und der schweren Verletzung von Malik McLemore die Kaderplanung unter Zeitdruck. Sport-Geschäftsführer Toni Wachsmuth priorisiert die Suche nach einem neuen Trainer und hat bereits mögliche Kandidaten im Blick.

Die personelle Neuausrichtung bei Lok Leipzig steht im Zeichen von Zeitdruck und wichtigen Entscheidungen. Nachdem zehn Spieler den Verein verlassen haben und zudem Malik McLemore sich eine schwere Knieverletzung zugezogen hat, muss Sport -Geschäftsführer Toni Wachsmuth den Kader in kurzer Zeit umbauen.

Gleichzeitig läuft die Suche nach einem Nachfolger für den zurückgetretenen Trainer Jochen Seitz auf Hochtouren. Priorität hat zunächst die Verpflichtung eines neuen Cheftrainers, denn die Zukunft der verbliebenen Spieler der Vorsaison ist bereits geklärt. Positiv ist, dass die komplette Startelf aus dem entscheidenden Relegationsspiel in Würzburg dem Verein erhalten bleibt. Damit steht bereits ein starkes Grundgerüst.

Dem neuen Trainer soll zudem die Möglichkeit eingeräumt werden, eigene Wunschspieler zu verpflichten, weshalb der Kader zum Saisonstart am 24. Juni voraussichtlich noch nicht vollständig sein wird. Aus den eingegangenen Bewerbungen hat sich mittlerweile eine kleinere Gruppe von Kandidaten herauskristallisiert, mit denen konkret verhandelt wird. BILD zufolge gab es bereits Kontakt zu Torsten Ziegner (48).

Der erfahrene Fußballexperte des MDR ist seit September 2023 ohne Trainerstelle, nachdem er zuvor erfolgreich in Zwickau und Halle gearbeitet hatte. In Zwickau hatte Wachsmuth selbst unter Ziegner gespielt und den Aufstieg in die 3. Liga mitfeiern können. Beide stammen zudem aus Neuhaus am Rennweg, was eine persönliche Verbindung schafft.

Ein weiterer Kandidat, Volkan Uluc (56), soll bereits während der Sommerpause auf dem Gelände des Plache-Stadions gesichtet worden sein. Uluc war zuletzt beim Lok-Rivalen Carl Zeiss Jena tätig und hätte beinahe noch den Titel an den Erzrivalen gebracht. In seiner Vita fällt jedoch auf, dass er selten länger bei einem Klub geblieben ist. Wachsmuth betont, dass trotz des Zeitdrucks jeder Kandidat eingehend geprüft wird.

Der neue Trainer tritt in große Fußstapfen: Nach zwei Meisterschaften und einem Pokalsieg unter Jochen Seitz sind die Erwartungen hoch. Die sportliche Leitung setzt darauf, die bewährte Mannschaft zu erhalten und gezielt zu verstärken, um auch in der kommenden Saison wieder Titel zu jagen. Die Verletzung von Malik McLemore ist dabei ein Dämpfer, aber die Stabilität der bisherigen Startformation gibt Grund zur Zuversicht.

Während die einen Spieler den Verein verlassen haben, bleibt der Kern zusammen - ein starkes Signal an die Konkurrenz. Die nächsten Wochen werden zeigen, welcher Trainer das Ruder übernimmt und wie die endgültige Kaderzusammenstellung aussieht. Klar ist nur: Der Druck ist groß, die Zeit knapp, aber das Gerüst für eine erfolgreiche Zukunft steht bereits





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