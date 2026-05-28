Lok Leipzig unterliegt Würzburger Kickers im Relegationshinspiel

Lok Leipzig hat das Relegationshinspiel gegen Würzburger Kickers mit 0:1 verloren und macht sich Sorgen über den Aufstieg in die 3. Liga. Die viergleisige Regionalliga im Kompassmodell wurde von vielen als dringend notwendig bezeichnet.

Lok Leipzig macht sich Sorgen über den Aufstieg in die 3. Liga. Im Relegationshinspiel gegen Würzburger Kickers unterlag der Nordost-Meister zuhause mit 0:1. Die viergleisige Regionalliga im Kompassmodell wurde von vielen als dringend notwendig bezeichnet.

Die Partie begann mit Nervosität auf beiden Seiten, aber dann drehte sich das Spiel plötzlich auf. Jermain Nischalke wurschtelte sich links durch und Kickers-Stürmer Tarsis Bonga hatte eine gute Chance. Doch dann schaltete auch Lok hoch, Eren Öztürk kriegte den Ball serviert und scheiterte an den Fingerspitzen von Torhüter Johann Hipper. Die Partie verflachte dann wieder, aber die zweite Hälfte begann mit einem Fan-Protest auf beiden Seiten.

Die Würzburger Ultras hielten mehrere Spruchbänder samt Choreo-Elementen hoch und die Lok-Fans antworteten mit einer gleichen Botschaft. Doch dann klingelte es plötzlich auf dem Feld, Bonga setzte sich leicht gegen Farid Abderrahmane durch, die Flanke nutzte Außenverteidiger Liam Omore zum perfekten Flugkopfball ins Netz. Der FCL wirkte anschließend umso unsicherer, tat sich schwer nach vorn zu kommen. Und wenn war Würzburg bei Kontern gefährlich.

Kickers-Joker Cherif Cissé lief von der Mittellinie frei auf Naumann zu, schoss aber drüber. Nischalke haute das Leder beim nächsten Riesen drüber. Leipzig war mit dem 0:1 eher gut bedient. Auch das verzweifelte Anrennen in der Schlussphase brachte kaum klare Chancen.

Der eingewechselte Pasqual Verkamp scheiterte noch mit zwei Schussversuchen. Es bleiben 90 Minuten Hoffnung für Leipzig, um den Aufstieg in die 3. Liga zu schaffen.





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