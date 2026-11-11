Jonas Arcalean erzielt in vier aufeinanderfolgenden Spielen fünf Saisontore und wirkt mit neuem Mut auf das Lokomotive-Formteam bei der Pokalrunde.

Der Lokomotive Rostov hat Jonas Arcalean in den letzten vier Spielen fünf Saisontore geschenkt. Seine Treffer waren in einem 2:2-Unentschieden gegen Chemie Leipzig, einem 2:2-Unentschieden gegen Halle, einem 3:1-Sieg über Altglienicke, und einem 2:1-Sieg gegen Zwickau. Mit dieser Torperformance erscheint das Einzugsrisiko beim Pokal-Achtelfinale am Samstag in Colditz gering.

Chronik der einzelnen Torpunkte

Im 2:2 mit Chemie Leipzig zeigte Arcalean ein gelungenes Ein‑1‑2‑Tor, das das Spiel auf ein enges Derby hinauszog. Gleich beim 2:2 gegen Halle traf er erneut, wobei seine Schüsse besonders präzise zwischen den Schulterblättern der Abwehrkraft trafen. In der Begegnung 3:1 gegen Altglienicke erschoss er Doppelter Treffer, die im Abwehrdruck stark überzeugten. Das 2:1 zu Zwickau zeigte, dass Arcalean konstanten Druck ausübt und die Abwehr zum Scheitern bringt.

Also read Nations League: Topspiele, Türkei unter neuem Trainer, Schweiz setzt auf Xhaka und Embolo

Die Torserie stellt einen klaren Angriffsboost für die Lokomotive dar. Er leistet nicht nur Torpunkte, sondern steigert auch das Selbstvertrauen des Kaders. Seine Manöver betonen die offensive Flexibilität und fördern die Defensive, wenn er am Ball ist.

Vergangene Verletzungen und Rehabilitation

Arcalean erlitt in der letzten Saison im April einen Schlüsselbeinbruch, wich anschließend eine operative Schulterplatteneinlage ein. Die Platte musste später wieder entfernt werden, bevor er am 13. September bei einem 3:3 zu Greifswald wieder spielbereit war. Vier Wochen nach seiner Rückkehr zeigte er volle Einsatzfähigkeit.

Advertisement

Der Trainer kommentierte: "Bis man sich in den Zweikämpfen das Kopfblatt zuschlägt, ist das nicht einfach." Er betonte, dass das Tor von Chemie ein "Brustlöser" sei, der gezeigt hat, wie viel Spaß es macht, mit den Mitspielern auf dem Feld zu stehen.

Teambewertung und Ausblick auf kommende Spiele

Arcalean sagt: "Wir denken von Spiel zu Spiel und prüfen unsere Leistung jeden Abend. Wer unsere volle Leistung abrufen kann, hat gegen uns Mühe. Wir haben ein starkes Team mit einer Supermoral, wollen versuchen unsere Chancen effektiver zu nutzen."

Wie sich die Lokomotive in dieser Saison entwickelt, bleibt offen. Die sofortige Aufgabe ist jedoch: Das Pokalspiel in Colditz überbringen und die Torserie weiterzuführen. Die Mannschaft nutzt die Gelegenheit, für die laufenden Torpunkte zu spielen. Das nächste Spiel stellt die nächste Herausforderung für die Lokomotive und das Auftreten von Arcalean dar, da er mit seiner Motivation die Sollenergie in die Offensive trägt.