LOL 2.0: FSK-Freigabe und neue Besetzung in der lang erwarteten Fortsetzung

Die französische Komödie LOL erhält nach 18 Jahren eine Fortsetzung. Sophie Marceau und Regisseurin Lisa Azuelos kehren zurück, doch die Hauptrolle der Tochter wird neu besetzt. Der Film erhielt eine Altersfreigabe ab 12 Jahren und konzentriert sich stärker auf die Mutter-Tochter-Beziehung.

LOL 2.0 hat eine Altersfreigabe ab 12 Jahren erhalten, was bedeutet, dass der Film nur für Zuschauer ab zwölf Jahren zugelassen ist. Allerdings gestattet die FSK, dass Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren den Kinofilm besuchen dürfen, wenn sie von einem sorgeberechtigten Elternteil oder einem Vormund begleitet werden.

Die französische Komödie LOL aus dem Jahr 2008 feiert nach mehr als 18 Jahren endlich ihre Fortsetzung. Während Sophie Marceau erneut die Rolle der Mutter Anne übernimmt und Lisa Azuelos wieder Regie führt, liegt der Schwerpunkt von LOL 2.0 weniger auf der Perspektive der Tochter im Schulalltag, sondern vielmehr auf der mütterlichen Sichtweise und der Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Interessant ist, dass bereits 2012 eine indische Adaption des Originalfilms veröffentlicht wurde.

Regisseurin Lisa Azuelos arbeitete für die Fortsetzung eng mit ihrer eigenen Tochter Thaïs Alessandrin zusammen, mit der sie gemeinsam das Drehbuch für die Mutter-Tochter-Geschichte verfasste. Alessandrin schlüpft auch vor der Kamera in die Rolle der Filmtochter Louise und ersetzt damit Christa Théret, die im Original die titelgebende Figur Lola verkörperte. Théret hatte kein Interesse an einer Rückkehr, weshalb die Hauptrolle neu besetzt wurde





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